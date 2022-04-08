https://arabic.sputniknews.com/20220408/ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية-تغيب-عن-قداس-سنوي-1060989545.html
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تغيب عن قداس سنوي
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تغيب عن قداس سنوي
قالت وسائل إعلام، نقلا عن قصر باكنغهام، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستغيب عن حضور خميس العهد (قداس ماوندي السنوي)، الأسبوع المقبل. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T19:09+0000
2022-04-08T19:09+0000
2022-04-08T19:09+0000
العالم
بريطانيا
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وسيمثّل الملكة التي كانت تعاني من مشاكل في التنقل، في الحدث المقام يوم الخميس المقبل في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا باركر، وفقا شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وفي نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما)، أول ظهور علني لها منذ 5 أشهر، وحضرت حفل تأبين لزوجها الراحل، الأمير فيليب، في كنيسة وستمنستر، والذي توفي العام الماضي.وقبل هذه المناسبة، ظهرت إليزابيث الثانية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في خدمة عيد الشكر في وستمنستر أبي بمناسبة الذكرى المئوية للفيلق البريطاني الملكي، واستخدمت للمرة الأولى عصا المشي علنا.وفي نفس الشهر، قضت ملكة بريطانيا ليلة داخل مستشفى لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه.وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ"كوفيد-19" في 20 فبراير/ شباط 2022، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ملكة-بريطانيا-تحضر-حفل-تأبين-زوجها-وسط-ترتيبات-خاصة-لراحتها-أول-مشاركة-عامة-لها-منذ-أشهر-1060607645.html
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العالم, بريطانيا
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تغيب عن قداس سنوي
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قالت وسائل إعلام، نقلا عن قصر باكنغهام، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستغيب عن حضور خميس العهد (قداس ماوندي السنوي)، الأسبوع المقبل.
وسيمثّل الملكة التي كانت تعاني من مشاكل في التنقل، في الحدث المقام يوم الخميس المقبل في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا باركر، وفقا شبكة "سكاي نيوز"
البريطانية.
وفي نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما)، أول ظهور علني لها منذ 5 أشهر، وحضرت حفل تأبين لزوجها الراحل، الأمير فيليب، في كنيسة وستمنستر، والذي توفي العام الماضي.
وقبل هذه المناسبة، ظهرت إليزابيث الثانية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في خدمة عيد الشكر في وستمنستر أبي بمناسبة الذكرى المئوية للفيلق البريطاني الملكي، واستخدمت للمرة الأولى عصا المشي علنا.
وفي نفس الشهر، قضت ملكة بريطانيا ليلة داخل مستشفى لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه.
وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ"كوفيد-19" في 20 فبراير/ شباط 2022، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.