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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/ميدان-2004-الخطوة-الأولى-نحو-الانقسام-والإبادة-الجماعية-1060965660.html
ميدان 2004... الخطوة الأولى نحو الانقسام والإبادة الجماعية
ميدان 2004... الخطوة الأولى نحو الانقسام والإبادة الجماعية
في عام 2004، اندلعت "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا - أول ميدان. أظهرت الانتخابات أن سكان أوكرانيا لديهم وجهات نظر مختلفة حول مستقبل بلدهم. أدى الانقسام الناشئ... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T08:05+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

ميدان 2004... الخطوة الأولى نحو الانقسام والإبادة الجماعية

08:05 GMT 08.04.2022
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في عام 2004، اندلعت "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا - أول ميدان. أظهرت الانتخابات أن سكان أوكرانيا لديهم وجهات نظر مختلفة حول مستقبل بلدهم. أدى الانقسام الناشئ إلى مواجهة صعبة انتهت بنزاع مسلح في دونباس. للحصول على معلومات حول كيف ولماذا حدث ميدان عام 2004، راجع موجز صور "سبوتنيك".
© Sputnik . Sergey Starostenko

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. المرشحان الرئيسيان هما رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، وممثل كتلة أوكرانيا المعارضة فيكتور يوشينكو. نتائج التصويت: يوشينكو - 39.87%، يانوكوفيتش - 39.32%.

حصل يوشينكو ويانوكوفيتش على نسبة متساوية تقريبا من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2004.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. المرشحان الرئيسيان هما رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، وممثل كتلة أوكرانيا المعارضة فيكتور يوشينكو. نتائج التصويت: يوشينكو - 39.87%، يانوكوفيتش - 39.32%.حصل يوشينكو ويانوكوفيتش على نسبة متساوية تقريبا من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2004. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Sergey Starostenko

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. المرشحان الرئيسيان هما رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، وممثل كتلة أوكرانيا المعارضة فيكتور يوشينكو. نتائج التصويت: يوشينكو - 39.87%، يانوكوفيتش - 39.32%.

حصل يوشينكو ويانوكوفيتش على نسبة متساوية تقريبا من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2004.

© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، جرت الجولة الثانية من الانتخابات. في الصباح، نظّم أنصار يوشينكو مخيمًا في ساحة الاستقلال (الأوكرانية ميدان نيزاليجنوستي) في كييف، معتقدين أن نتائج التصويت ستكون مزورة.

بدأ أنصار فيكتور يوشينكو احتجاجات دون انتظار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات.

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، جرت الجولة الثانية من الانتخابات. في الصباح، نظّم أنصار يوشينكو مخيمًا في ساحة الاستقلال (الأوكرانية ميدان نيزاليجنوستي) في كييف، معتقدين أن نتائج التصويت ستكون مزورة.بدأ أنصار فيكتور يوشينكو احتجاجات دون انتظار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، جرت الجولة الثانية من الانتخابات. في الصباح، نظّم أنصار يوشينكو مخيمًا في ساحة الاستقلال (الأوكرانية ميدان نيزاليجنوستي) في كييف، معتقدين أن نتائج التصويت ستكون مزورة.

بدأ أنصار فيكتور يوشينكو احتجاجات دون انتظار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات.

© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة". تجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان الاستقلال في وسط كييف. هكذا بدأت الثورة البرتقالية. البرتقالي هو لون الحملة الانتخابية ليوشينكو.

في 22 نوفمبر، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة".

في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو &quot;التعبئة الكاملة&quot;. تجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان الاستقلال في وسط كييف. هكذا بدأت الثورة البرتقالية. البرتقالي هو لون الحملة الانتخابية ليوشينكو.في 22 نوفمبر، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو &quot;التعبئة الكاملة&quot;. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة". تجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان الاستقلال في وسط كييف. هكذا بدأت الثورة البرتقالية. البرتقالي هو لون الحملة الانتخابية ليوشينكو.

في 22 نوفمبر، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة".

© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية، وكان يانوكوفيتش في المقدمة (49.46%). أظهرت النتائج انقسامًا انتخابيًا في البلاد: صوتت المناطق الوسطى والغربية ليوشينكو، ودعم الجنوب والشرق يانوكوفيتش.

في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية: يتصدر يانوكوفيتش 49.46%.

في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية، وكان يانوكوفيتش في المقدمة (49.46%). أظهرت النتائج انقسامًا انتخابيًا في البلاد: صوتت المناطق الوسطى والغربية ليوشينكو، ودعم الجنوب والشرق يانوكوفيتش.في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية: يتصدر يانوكوفيتش 49.46%. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية، وكان يانوكوفيتش في المقدمة (49.46%). أظهرت النتائج انقسامًا انتخابيًا في البلاد: صوتت المناطق الوسطى والغربية ليوشينكو، ودعم الجنوب والشرق يانوكوفيتش.

في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية: يتصدر يانوكوفيتش 49.46%.

© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 23 نوفمبر، انتقل المتظاهرون برئاسة يوشينكو إلى البرلمان الأوكراني. نصب يوشينكو نفسه رئيسًا لأوكرانيا. في الوقت نفسه، بدأ أنصار يانوكوفيتش في الوصول إلى كييف لدعم مرشحهم. في 24 نوفمبر، اعترفت لجنة الانتخابات المركزية بفوز يانوكوفيتش بأقل من 3%. لم يعترف يوشينكو بالهزيمة.

فيكتور يوشينكو لا يعترف بالهزيمة ويعلن نفسه رئيسا.

في 23 نوفمبر، انتقل المتظاهرون برئاسة يوشينكو إلى البرلمان الأوكراني. نصب يوشينكو نفسه رئيسًا لأوكرانيا. في الوقت نفسه، بدأ أنصار يانوكوفيتش في الوصول إلى كييف لدعم مرشحهم. في 24 نوفمبر، اعترفت لجنة الانتخابات المركزية بفوز يانوكوفيتش بأقل من 3%. لم يعترف يوشينكو بالهزيمة.فيكتور يوشينكو لا يعترف بالهزيمة ويعلن نفسه رئيسا. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 23 نوفمبر، انتقل المتظاهرون برئاسة يوشينكو إلى البرلمان الأوكراني. نصب يوشينكو نفسه رئيسًا لأوكرانيا. في الوقت نفسه، بدأ أنصار يانوكوفيتش في الوصول إلى كييف لدعم مرشحهم. في 24 نوفمبر، اعترفت لجنة الانتخابات المركزية بفوز يانوكوفيتش بأقل من 3%. لم يعترف يوشينكو بالهزيمة.

فيكتور يوشينكو لا يعترف بالهزيمة ويعلن نفسه رئيسا.

© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 27 نوفمبر، دعا يوشينكو إلى إعادة الانتخابات "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية". في 29 نوفمبر بدأ المتظاهرون بعرقلة عمل السلطات. في 1 ديسمبر / كانون الأول، وافق مجلس النواب على استقالة الحكومة. في 3 ديسمبر، أبطلت المحكمة العليا نتائج الجولة الثانية وحددت إعادة التصويت في 26 ديسمبر.

27 نوفمبر، دعا فيكتور يوشينكو إلى إعادة الانتخابات - "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية".

في 27 نوفمبر، دعا يوشينكو إلى إعادة الانتخابات &quot;بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية&quot;. في 29 نوفمبر بدأ المتظاهرون بعرقلة عمل السلطات. في 1 ديسمبر / كانون الأول، وافق مجلس النواب على استقالة الحكومة. في 3 ديسمبر، أبطلت المحكمة العليا نتائج الجولة الثانية وحددت إعادة التصويت في 26 ديسمبر.27 نوفمبر، دعا فيكتور يوشينكو إلى إعادة الانتخابات - &quot;بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية&quot;. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Dmitry Tshebotayev

في 27 نوفمبر، دعا يوشينكو إلى إعادة الانتخابات "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية". في 29 نوفمبر بدأ المتظاهرون بعرقلة عمل السلطات. في 1 ديسمبر / كانون الأول، وافق مجلس النواب على استقالة الحكومة. في 3 ديسمبر، أبطلت المحكمة العليا نتائج الجولة الثانية وحددت إعادة التصويت في 26 ديسمبر.

27 نوفمبر، دعا فيكتور يوشينكو إلى إعادة الانتخابات - "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية".

© Sputnik . Alexandr Maksimenko / الذهاب إلى بنك الصور

في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.

عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Alexandr Maksimenko
/
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في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.

عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

© Sputnik . Sergey Starostenko

في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.

عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Sergey Starostenko

في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.

عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

© Sputnik . Sergey Starostenko

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز فيكتور يوشينكو في الانتخابات الرئاسية، الذي حصل على 51.99% من الأصوات، وحصل يانوكوفيتش على 44.2% من الناخبين. في 25 يناير، تمت إزالة المخيمات من وسط كييف.

لجنة الانتخابات المركزية تعلن فوز فيكتور يوشينكو - 51.99% من الأصوات، 44.2% صوتوا لصالح يانوكوفيتش. نهاية الميدان.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز فيكتور يوشينكو في الانتخابات الرئاسية، الذي حصل على 51.99% من الأصوات، وحصل يانوكوفيتش على 44.2% من الناخبين. في 25 يناير، تمت إزالة المخيمات من وسط كييف.لجنة الانتخابات المركزية تعلن فوز فيكتور يوشينكو - 51.99% من الأصوات، 44.2% صوتوا لصالح يانوكوفيتش. نهاية الميدان. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Sergey Starostenko

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز فيكتور يوشينكو في الانتخابات الرئاسية، الذي حصل على 51.99% من الأصوات، وحصل يانوكوفيتش على 44.2% من الناخبين. في 25 يناير، تمت إزالة المخيمات من وسط كييف.

لجنة الانتخابات المركزية تعلن فوز فيكتور يوشينكو - 51.99% من الأصوات، 44.2% صوتوا لصالح يانوكوفيتش. نهاية الميدان.

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