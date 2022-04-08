ميدان 2004... الخطوة الأولى نحو الانقسام والإبادة الجماعية

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في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية، وكان يانوكوفيتش في المقدمة (49.46%). أظهرت النتائج انقسامًا انتخابيًا في البلاد: صوتت المناطق الوسطى والغربية ليوشينكو، ودعم الجنوب والشرق يانوكوفيتش.

في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية: يتصدر يانوكوفيتش 49.46%.