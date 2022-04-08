ميدان 2004... الخطوة الأولى نحو الانقسام والإبادة الجماعية

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. المرشحان الرئيسيان هما رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، وممثل كتلة أوكرانيا المعارضة فيكتور يوشينكو. نتائج التصويت: يوشينكو - 39.87%، يانوكوفيتش - 39.32%.
حصل يوشينكو ويانوكوفيتش على نسبة متساوية تقريبا من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2004.
في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. المرشحان الرئيسيان هما رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، وممثل كتلة أوكرانيا المعارضة فيكتور يوشينكو. نتائج التصويت: يوشينكو - 39.87%، يانوكوفيتش - 39.32%.
حصل يوشينكو ويانوكوفيتش على نسبة متساوية تقريبا من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2004.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، جرت الجولة الثانية من الانتخابات. في الصباح، نظّم أنصار يوشينكو مخيمًا في ساحة الاستقلال (الأوكرانية ميدان نيزاليجنوستي) في كييف، معتقدين أن نتائج التصويت ستكون مزورة.
بدأ أنصار فيكتور يوشينكو احتجاجات دون انتظار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، جرت الجولة الثانية من الانتخابات. في الصباح، نظّم أنصار يوشينكو مخيمًا في ساحة الاستقلال (الأوكرانية ميدان نيزاليجنوستي) في كييف، معتقدين أن نتائج التصويت ستكون مزورة.
بدأ أنصار فيكتور يوشينكو احتجاجات دون انتظار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات.
في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة". تجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان الاستقلال في وسط كييف. هكذا بدأت الثورة البرتقالية. البرتقالي هو لون الحملة الانتخابية ليوشينكو.
في 22 نوفمبر، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة".
في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة". تجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان الاستقلال في وسط كييف. هكذا بدأت الثورة البرتقالية. البرتقالي هو لون الحملة الانتخابية ليوشينكو.
في 22 نوفمبر، أعلنت كتلة يوشينكو - تيموشينكو "التعبئة الكاملة".
في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية، وكان يانوكوفيتش في المقدمة (49.46%). أظهرت النتائج انقسامًا انتخابيًا في البلاد: صوتت المناطق الوسطى والغربية ليوشينكو، ودعم الجنوب والشرق يانوكوفيتش.
في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية: يتصدر يانوكوفيتش 49.46%.
في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية، وكان يانوكوفيتش في المقدمة (49.46%). أظهرت النتائج انقسامًا انتخابيًا في البلاد: صوتت المناطق الوسطى والغربية ليوشينكو، ودعم الجنوب والشرق يانوكوفيتش.
في 22 نوفمبر، تم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية: يتصدر يانوكوفيتش 49.46%.
في 23 نوفمبر، انتقل المتظاهرون برئاسة يوشينكو إلى البرلمان الأوكراني. نصب يوشينكو نفسه رئيسًا لأوكرانيا. في الوقت نفسه، بدأ أنصار يانوكوفيتش في الوصول إلى كييف لدعم مرشحهم. في 24 نوفمبر، اعترفت لجنة الانتخابات المركزية بفوز يانوكوفيتش بأقل من 3%. لم يعترف يوشينكو بالهزيمة.
فيكتور يوشينكو لا يعترف بالهزيمة ويعلن نفسه رئيسا.
في 23 نوفمبر، انتقل المتظاهرون برئاسة يوشينكو إلى البرلمان الأوكراني. نصب يوشينكو نفسه رئيسًا لأوكرانيا. في الوقت نفسه، بدأ أنصار يانوكوفيتش في الوصول إلى كييف لدعم مرشحهم. في 24 نوفمبر، اعترفت لجنة الانتخابات المركزية بفوز يانوكوفيتش بأقل من 3%. لم يعترف يوشينكو بالهزيمة.
فيكتور يوشينكو لا يعترف بالهزيمة ويعلن نفسه رئيسا.
في 27 نوفمبر، دعا يوشينكو إلى إعادة الانتخابات "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية". في 29 نوفمبر بدأ المتظاهرون بعرقلة عمل السلطات. في 1 ديسمبر / كانون الأول، وافق مجلس النواب على استقالة الحكومة. في 3 ديسمبر، أبطلت المحكمة العليا نتائج الجولة الثانية وحددت إعادة التصويت في 26 ديسمبر.
27 نوفمبر، دعا فيكتور يوشينكو إلى إعادة الانتخابات - "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية".
في 27 نوفمبر، دعا يوشينكو إلى إعادة الانتخابات "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية". في 29 نوفمبر بدأ المتظاهرون بعرقلة عمل السلطات. في 1 ديسمبر / كانون الأول، وافق مجلس النواب على استقالة الحكومة. في 3 ديسمبر، أبطلت المحكمة العليا نتائج الجولة الثانية وحددت إعادة التصويت في 26 ديسمبر.
27 نوفمبر، دعا فيكتور يوشينكو إلى إعادة الانتخابات - "بتشكيل جديد للجنة الانتخابات المركزية".
في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.
عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.
عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.
عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
في 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني قضية بشأن إساءة استخدام مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية للمنصب الرسمي. عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض.
عرض الرئيس الأوكراني، ليونيد كوتشما، على فيكتور يانوكوفيتش الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز فيكتور يوشينكو في الانتخابات الرئاسية، الذي حصل على 51.99% من الأصوات، وحصل يانوكوفيتش على 44.2% من الناخبين. في 25 يناير، تمت إزالة المخيمات من وسط كييف.
لجنة الانتخابات المركزية تعلن فوز فيكتور يوشينكو - 51.99% من الأصوات، 44.2% صوتوا لصالح يانوكوفيتش. نهاية الميدان.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز فيكتور يوشينكو في الانتخابات الرئاسية، الذي حصل على 51.99% من الأصوات، وحصل يانوكوفيتش على 44.2% من الناخبين. في 25 يناير، تمت إزالة المخيمات من وسط كييف.
لجنة الانتخابات المركزية تعلن فوز فيكتور يوشينكو - 51.99% من الأصوات، 44.2% صوتوا لصالح يانوكوفيتش. نهاية الميدان.