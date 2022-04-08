https://arabic.sputniknews.com/20220408/ميدفيديف-لروسيا-الحق-في-الدفاع-الفردي-والجماعي-ضد-العقوبات-1060982262.html
ميدفيديف: لروسيا الحق في الدفاع الفردي والجماعي ضد العقوبات
ميدفيديف: لروسيا الحق في الدفاع الفردي والجماعي ضد العقوبات
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن العقوبات المفروضة على روسيا هي في الأساس إعلان حرب اقتصادية، لذلك فالبلاد لها الحق في الدفاع الفردي... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T15:18+0000
2022-04-08T15:18+0000
2022-04-08T15:18+0000
روسيا
العالم
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وكتب ميدفيدف عبر "تلغرام": "في الواقع، كما يقول خصومنا، هذا إعلان حرب اقتصادية".وأضاف: "مع مراعاة مجمل الظروف القانونية والسياسية، يمكننا أن نستنتج أن العقوبات في الوضع الحالي يمكن وصفها بأنها عمل عدواني ضد روسيا، كأحد أشكال الحرب الهجينة".وتابع: "في هذه الحالة، فإن الدولة التي تعرضت للعدوان، أي روسيا، لها الحق في الدفاع الفردي والجماعي في إطار التشريع الوطني والقانون الدولي. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن روسيا ستستخدم هذا الحق في تلك الأشكال وضمن الحدود التي تراها مناسبة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ميدفيديف: لروسيا الحق في الدفاع الفردي والجماعي ضد العقوبات
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن العقوبات المفروضة على روسيا هي في الأساس إعلان حرب اقتصادية، لذلك فالبلاد لها الحق في الدفاع الفردي والجماعي.
وكتب ميدفيدف عبر "تلغرام": "في الواقع، كما يقول خصومنا، هذا إعلان حرب اقتصادية".
وأضاف: "مع مراعاة مجمل الظروف القانونية والسياسية، يمكننا أن نستنتج أن العقوبات في الوضع الحالي يمكن وصفها بأنها عمل عدواني ضد روسيا، كأحد أشكال الحرب الهجينة".
وتابع: "في هذه الحالة، فإن الدولة التي تعرضت للعدوان، أي روسيا، لها الحق في الدفاع الفردي والجماعي في إطار التشريع الوطني والقانون الدولي. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن روسيا ستستخدم هذا الحق في تلك الأشكال وضمن الحدود التي تراها مناسبة".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.