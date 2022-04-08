https://arabic.sputniknews.com/20220408/هزة-أرضية-تضرب-العراق-والسلطات-تدعو-إلى-أخذ-الحيطة-والحذر-1060962635.html
هزة أرضية تضرب العراق والسلطات تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
هزة أرضية تضرب العراق والسلطات تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
أعلنت السلطات العراقية أن مراصد الرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في البلاد، فجر اليوم الجمعة . 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T06:32+0000
2022-04-08T06:32+0000
2022-04-08T06:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3.6) درجة جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية.وأوضح البيان أن "الهزة سُجلت في تمام الساعة 03:58:27 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (3.6) درجة حيث تبعد (10) كم جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية".وأضاف البيان أن الهزة "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".كما دعا البيان "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
هزة أرضية تضرب العراق والسلطات تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
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أعلنت السلطات العراقية أن مراصد الرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في البلاد، فجر اليوم الجمعة .
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3.6) درجة جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية.
وأوضح البيان أن "الهزة سُجلت في تمام الساعة 03:58:27 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (3.6) درجة حيث تبعد (10) كم جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية".
وأضاف البيان أن الهزة "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".
كما دعا البيان "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".