عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/هزة-أرضية-تضرب-العراق-والسلطات-تدعو-إلى-أخذ-الحيطة-والحذر-1060962635.html
هزة أرضية تضرب العراق والسلطات تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
هزة أرضية تضرب العراق والسلطات تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
أعلنت السلطات العراقية أن مراصد الرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في البلاد، فجر اليوم الجمعة . 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T06:32+0000
2022-04-08T06:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102745/98/1027459832_0:218:2309:1517_1920x0_80_0_0_f78645fa2c58f90f0acb121947f23d4f.jpg
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3.6) درجة جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية.وأوضح البيان أن "الهزة سُجلت في تمام الساعة 03:58:27 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (3.6) درجة حيث تبعد (10) كم جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية".وأضاف البيان أن الهزة "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".كما دعا البيان "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102745/98/1027459832_0:2:2309:1734_1920x0_80_0_0_8d53e70b8c2424c843708b338f0139e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

هزة أرضية تضرب العراق والسلطات تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

06:32 GMT 08.04.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanزلزال في بغداد، العراق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
زلزال في بغداد، العراق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات العراقية أن مراصد الرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في البلاد، فجر اليوم الجمعة .
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3.6) درجة جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية.
وأوضح البيان أن "الهزة سُجلت في تمام الساعة 03:58:27 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (3.6) درجة حيث تبعد (10) كم جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية".
وأضاف البيان أن الهزة "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".
كما دعا البيان "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2017
متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن
2 مايو 2017, 15:59 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала