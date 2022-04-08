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هل وصل المتحور "إكس إي" إلى الكويت؟
هل وصل المتحور "إكس إي" إلى الكويت؟
قالت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مصادر في الحكومة الكويتية إن وصول متحور XE (وهو فيروس مدمج من متحوري أوميكرون الأول والثاني) إلى الكويت أمر وارد. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:09+0000
2022-04-08T07:09+0000
أخبار الكويت اليوم
سلالة كورونا الجديدة
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، أكدت ان وصول هذا المتحور إلى الكويت أمر وارد، "خاصة في ظل انفتاح الكثير من دول العالم وحركة السفر، ما يعطي فرصة للمتحورات بالانتقال بين شعوب دول العالم بلا استثناء".وأوضحت المصادر أن استراتيجية الكويت في التكيف مع الجائحة تقتضي حالة ترقب كامل في قطاعي الصحة العامة والترصد الوبائي، مؤكدين أنهما يقومان بمراقبة الأوضاع محليا وعالميا.ودعت المصادر مرضى الجهاز التنفسي خاصة مرضى الحساسية والربو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، معللين بأن "البلاد تمر الآن بفترة التقلب الفصلي والجوي التي تسمى محليا "موسم السرايات" وموجات الغبار، ما يصاحبها ارتفاع موسمي في أمراض الجهاز التنفسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الكويت-تمنع-إقامة-الأفراح-ومجالس-العزاء-والسبب-أوميكرون-1054908709.html
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أخبار الكويت اليوم, سلالة كورونا الجديدة

هل وصل المتحور "إكس إي" إلى الكويت؟

07:09 GMT 08.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEمخاوف من كورونا في الكويت
مخاوف من كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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قالت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مصادر في الحكومة الكويتية إن وصول متحور XE (وهو فيروس مدمج من متحوري أوميكرون الأول والثاني) إلى الكويت أمر وارد.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، أكدت ان وصول هذا المتحور إلى الكويت أمر وارد، "خاصة في ظل انفتاح الكثير من دول العالم وحركة السفر، ما يعطي فرصة للمتحورات بالانتقال بين شعوب دول العالم بلا استثناء".
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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وأوضحت المصادر أن استراتيجية الكويت في التكيف مع الجائحة تقتضي حالة ترقب كامل في قطاعي الصحة العامة والترصد الوبائي، مؤكدين أنهما يقومان بمراقبة الأوضاع محليا وعالميا.

لكن المصادر لفتت إلى عدم وجود قلق من هذا المتحور حاليا، معللة بأنه "رُصد منذ يناير الماضي في بريطانيا، ولم يتسبب حتى الآن في موجة ارتدادية وحالاته المسجلة في بريطانيا محدودة منذ ذلك الحين، وأعراضه شبيهة ومماثلة لأعراض المتحور أوميكرون الأول".

ودعت المصادر مرضى الجهاز التنفسي خاصة مرضى الحساسية والربو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، معللين بأن "البلاد تمر الآن بفترة التقلب الفصلي والجوي التي تسمى محليا "موسم السرايات" وموجات الغبار، ما يصاحبها ارتفاع موسمي في أمراض الجهاز التنفسي".
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