https://arabic.sputniknews.com/20220408/هيئة-الإحصاء-الفيدرالية-تحدد-عدد-سكان-روسيا-1060978804.html
هيئة الإحصاء الفيدرالية تحدد عدد سكان روسيا
هيئة الإحصاء الفيدرالية تحدد عدد سكان روسيا
أكد رئيس مصلحة الدولة الاتحادية للإحصاء "روس ستات"، بافيل مالكوف، إجراء تعداد سكاني لروسيا في الفترة من 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021،... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T14:07+0000
2022-04-08T14:07+0000
2022-04-08T14:07+0000
روسيا
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وقال مالكوف للصحفيين: "اليوم يمكننا أن نعلن النتائج الأولية للتعداد الذي أجريناه في الفترة من 15 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2021، وهو 147 مليون نسمة".وأضاف: "سيكون هناك بعض التوضيحات الطفيفة، ونحن الآن بصدد استكمال معالجة البيانات، ولا توجد بيانات دقيقة عن سكان المناطق".وأكد: "في مايو، سنعطي العدد النهائي للسكان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
هيئة الإحصاء الفيدرالية تحدد عدد سكان روسيا
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أكد رئيس مصلحة الدولة الاتحادية للإحصاء "روس ستات"، بافيل مالكوف، إجراء تعداد سكاني لروسيا في الفترة من 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مشيرا إلى أن عدد سكان روسيا من 1 أكتوبر 2021، وفقًا للنتائج الأولية للتعداد، بلغ 147 مليون نسمة، وسيتم نشر البيانات النهائية حول هذا المؤشر في مايو/أيار المقبل.
وقال مالكوف للصحفيين: "اليوم يمكننا أن نعلن النتائج الأولية للتعداد الذي أجريناه في الفترة من 15 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2021، وهو 147 مليون نسمة".
وأضاف: "سيكون هناك بعض التوضيحات الطفيفة، ونحن الآن بصدد استكمال معالجة البيانات، ولا توجد بيانات دقيقة عن سكان المناطق".
وأكد: "في مايو، سنعطي العدد النهائي للسكان".