https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-لا-بد-من-الإسراع-في-تنفيذ-الاتفاقات-الثنائية-1060968637.html
وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية
وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية
أكد كل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:39+0000
2022-04-08T09:39+0000
2022-04-08T09:39+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فقد شدد الوزيران في اتصال هاتفي بينهما على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.واستعرض الوزيران كذلك آخر المستجدات بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، إضافة إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، اتفق الوزيران على ضرورة "التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لإرساء السلام والاستقرار في منطقة أوراسيا".يشار إلى أن ملف المياه من أبرز الملفات بين البلدين، حيث يرغب العراق في الاتفاق على بروتوكول مع إيران لتقاسم المياه، لما يعانيه مؤخرا من شح فيها.وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها.ووفقا لتقرير صدر من الرئاسة العراقية عن التغير المناخي، "تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليوناً، من الجفاف والنزوح الاضطراري".
https://arabic.sputniknews.com/20190729/الإعلان-عن-اتفاقيات-اقتصادية-بين-إيران-والعراق-1042491634.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية
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أكد كل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وحسب وكالة إرنا
الإيرانية، فقد شدد الوزيران في اتصال هاتفي بينهما على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
واستعرض الوزيران كذلك آخر المستجدات بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، إضافة إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، اتفق الوزيران على ضرورة "التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي
، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لإرساء السلام والاستقرار في منطقة أوراسيا".
وتبادل الوزيران حسب الوكالة الإيرانية التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على عمق العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن ملف المياه
من أبرز الملفات بين البلدين، حيث يرغب العراق في الاتفاق على بروتوكول مع إيران لتقاسم المياه، لما يعانيه مؤخرا من شح فيها.
وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها
.
كل هذه المشاكل المائية بالإضافة إلى الارتفاع الشديد للحرارة تسببت بكارثة حقيقية للعراق، خاصة في شط العرب بعد أن بدأت الملوحة تتسرب لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مخلفة تلفا للمحاصيل.
ووفقا لتقرير صدر من الرئاسة العراقية عن التغير المناخي
، "تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليوناً، من الجفاف والنزوح الاضطراري".