عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-لا-بد-من-الإسراع-في-تنفيذ-الاتفاقات-الثنائية-1060968637.html
وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية
وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية
أكد كل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:39+0000
2022-04-08T09:39+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0384e5810d744f96eaaf07120f20c1a4.jpg
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فقد شدد الوزيران في اتصال هاتفي بينهما على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.واستعرض الوزيران كذلك آخر المستجدات بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، إضافة إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، اتفق الوزيران على ضرورة "التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لإرساء السلام والاستقرار في منطقة أوراسيا".يشار إلى أن ملف المياه من أبرز الملفات بين البلدين، حيث يرغب العراق في الاتفاق على بروتوكول مع إيران لتقاسم المياه، لما يعانيه مؤخرا من شح فيها.وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها.ووفقا لتقرير صدر من الرئاسة العراقية عن التغير المناخي، "تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليوناً، من الجفاف والنزوح الاضطراري".
https://arabic.sputniknews.com/20190729/الإعلان-عن-اتفاقيات-اقتصادية-بين-إيران-والعراق-1042491634.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_07bb7e3dc4bdce2fac67498dae52a7d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران

وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية

09:39 GMT 08.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
تابعنا عبرTelegram
أكد كل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فقد شدد الوزيران في اتصال هاتفي بينهما على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2019
 الإعلان عن اتفاقيات اقتصادية بين إيران والعراق
29 يوليو 2019, 12:38 GMT
واستعرض الوزيران كذلك آخر المستجدات بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، إضافة إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، اتفق الوزيران على ضرورة "التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لإرساء السلام والاستقرار في منطقة أوراسيا".
وتبادل الوزيران حسب الوكالة الإيرانية التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على عمق العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن ملف المياه من أبرز الملفات بين البلدين، حيث يرغب العراق في الاتفاق على بروتوكول مع إيران لتقاسم المياه، لما يعانيه مؤخرا من شح فيها.
وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها.

كل هذه المشاكل المائية بالإضافة إلى الارتفاع الشديد للحرارة تسببت بكارثة حقيقية للعراق، خاصة في شط العرب بعد أن بدأت الملوحة تتسرب لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مخلفة تلفا للمحاصيل.

ووفقا لتقرير صدر من الرئاسة العراقية عن التغير المناخي، "تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليوناً، من الجفاف والنزوح الاضطراري".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала