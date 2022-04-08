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https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-نخطط-لحزمة-مساعدات-بقيمة-40-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1060965094.html
وزير خارجية كوريا الجنوبية: نخطط لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا
وزير خارجية كوريا الجنوبية: نخطط لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا
كشف وزير الخارجية الكوري الجنوبي غونغ وي-يونغ، أن بلاده تخطط لإرسال حزمة مساعدات إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 40 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:48+0000
2022-04-08T07:48+0000
كوريا الجنوبية
أخبار أوكرانيا
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، قال يونغ: "كوريا الجنوبية تخطط لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا وستنظر في حزمة إضافية".تصريحات وزير الخارجية الكوري الجنوبي جاءت خلال حضوره اجتماعا لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل، مساء أمس الخميس.وقدم يونغ خلال الاجتماع شكره لحلف الناتو "على دعمه لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية"، لافتا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات".وحسب بيان الخارجية الكورية الجنوبية، عقد يونغ اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتبادل معه التقييم حول الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-كوريا-الجنوبية-لن-تفرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1059100434.html
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كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا

وزير خارجية كوريا الجنوبية: نخطط لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا

07:48 GMT 08.04.2022
© REUTERS / Kim Hong-Jiالرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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كشف وزير الخارجية الكوري الجنوبي غونغ وي-يونغ، أن بلاده تخطط لإرسال حزمة مساعدات إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 40 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وحسب وكالة يونهاب الكورية، قال يونغ: "كوريا الجنوبية تخطط لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا وستنظر في حزمة إضافية".
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تصريحات وزير الخارجية الكوري الجنوبي جاءت خلال حضوره اجتماعا لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل، مساء أمس الخميس.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية في سيئول، فإن يونغ يعدّ "أول وزير خارجية كوري جنوبي يحضر مثل هذا الاجتماع الرفيع المستوى لحلف الناتو".

وقدم يونغ خلال الاجتماع شكره لحلف الناتو "على دعمه لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية"، لافتا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات".
وحسب بيان الخارجية الكورية الجنوبية، عقد يونغ اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتبادل معه التقييم حول الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.
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