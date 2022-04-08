https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-نخطط-لحزمة-مساعدات-بقيمة-40-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1060965094.html

وزير خارجية كوريا الجنوبية: نخطط لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا

وزير خارجية كوريا الجنوبية: نخطط لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا

كشف وزير الخارجية الكوري الجنوبي غونغ وي-يونغ، أن بلاده تخطط لإرسال حزمة مساعدات إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 40 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T07:48+0000

2022-04-08T07:48+0000

2022-04-08T07:48+0000

كوريا الجنوبية

أخبار أوكرانيا

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وحسب وكالة يونهاب الكورية، قال يونغ: "كوريا الجنوبية تخطط لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا وستنظر في حزمة إضافية".تصريحات وزير الخارجية الكوري الجنوبي جاءت خلال حضوره اجتماعا لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل، مساء أمس الخميس.وقدم يونغ خلال الاجتماع شكره لحلف الناتو "على دعمه لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية"، لافتا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات".وحسب بيان الخارجية الكورية الجنوبية، عقد يونغ اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتبادل معه التقييم حول الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-كوريا-الجنوبية-لن-تفرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1059100434.html

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