https://arabic.sputniknews.com/20220408/وكالة-مشروع-اتفاق-في-السودان-يسعى-لتعزيز-سيطرة-الجيش-على-السلطة-1060971028.html

وكالة: مشروع اتفاق في السودان يسعى لتعزيز سيطرة الجيش على السلطة

وكالة: مشروع اتفاق في السودان يسعى لتعزيز سيطرة الجيش على السلطة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها أن الفصائل المتحالفة مع الجيش السوداني أبرمت اتفاقا على تشكيل حكومة انتقالية، من شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T11:05+0000

2022-04-08T11:05+0000

2022-04-08T11:05+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104267/49/1042674969_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_bd5f47d2ba7d0a626357472dfbf6d583.jpg

وقالت ثلاثة مصادر من الجماعات التي تدعم مشروع الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.ويتضمن الاتفاق بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، لينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بالبشير والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب، وفقا لـ"رويترز".وتقول الوثيقة، في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل/نيسان 1986.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال، قبل أيام، إن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وشدد على أن الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/حميدتي-السودان-يعاني-من-مجاعة-والجـيش-مع-المدنية-وغير-متمسك-بالسلطة-1053493678.html

https://arabic.sputniknews.com/20220403/البرهان-الجيش-لا-يخشى-أحدا-ولن-يسلم-السلطة-إلا-لحكومة-منتخبة-1060791406.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار السودان اليوم