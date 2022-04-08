https://arabic.sputniknews.com/20220408/ويفا-يتهم-أتليتيكو-بـسلوك-تمييزي-في-مباراة-مانشستر-سيتي-بدوري-أبطال-أورويا-1060988246.html
"ويفا" يتهم أتليتيكو بـ"سلوك تمييزي" في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أورويا
"ويفا" يتهم أتليتيكو بـ"سلوك تمييزي" في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أورويا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، اليوم الجمعة، عن فتحه إجراءات تأديبية ضد فريق أتلتيكو مدريد، بسبب سلوك مشجعيه، متهمت إياهم بسلوك تمييزي ورشق أشياء،... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T18:34+0000
2022-04-08T18:34+0000
2022-04-08T18:34+0000
رياضة
مجتمع
أخبار دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
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ولم يوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) الجرائم، لكنه قال إن هيئة الرقابة والأخلاق والتأديب التابعة له ستبت في الأمر في الوقت المناسب، وفقا لوكالة "رويترز".ويأتي إجراء "ويفا" ضد أتلتيكو مدريد بعد أن تم تصوير أحد مشجعيه على ما يبدو وهو يؤدي التحية النازية في إحدى مباريات دوري أبطال وروبا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.يشار إلى أن القواعد التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" تحمّل الأندية المسؤولية عن سوء سلوك المشجعين داخل الملاعب.وخسر أتلتيكو مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "الاتحاد"، بعد أن سجل لاعب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، هدف الفوز في الشوط الثاني.وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل/ نيسان الجاري بملعب "واندا ميتروبوليتانو".
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بوغبا-يعلن-سرقة-منزله-خلال-مباراة-فريقه-مع-أتلتيكو-مدريد-1060062602.html
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رياضة, مجتمع, أخبار دوري أبطال أوروبا, أتلتيكو مدريد
"ويفا" يتهم أتليتيكو بـ"سلوك تمييزي" في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أورويا
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، اليوم الجمعة، عن فتحه إجراءات تأديبية ضد فريق أتلتيكو مدريد، بسبب سلوك مشجعيه، متهمت إياهم بسلوك تمييزي ورشق أشياء، خلال خسارتهم في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام فريق مانشستر سيتي.
ولم يوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) الجرائم، لكنه قال إن هيئة الرقابة والأخلاق والتأديب التابعة له ستبت في الأمر في الوقت المناسب، وفقا لوكالة "رويترز".
ويأتي إجراء "ويفا" ضد أتلتيكو مدريد بعد أن تم تصوير أحد مشجعيه على ما يبدو وهو يؤدي التحية النازية في إحدى مباريات دوري أبطال وروبا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
يشار إلى أن القواعد التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" تحمّل الأندية المسؤولية عن سوء سلوك المشجعين داخل الملاعب.
وخسر أتلتيكو مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "الاتحاد"، بعد أن سجل لاعب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، هدف الفوز في الشوط الثاني.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل/ نيسان الجاري بملعب "واندا ميتروبوليتانو".