يائير لبيد تعليقا على عملية "تل أبيب": سنضرب الإرهابيين ومساعديهم أينما كانوا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تعليقا على عملية تل أبيب، مساء أمس الخميس، إن بلاده ستضرب الإرهابيين أينما يختبئون.
ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن لابيد أن إسرائيل ستعمل على ضرب الإرهابيين ومساعديهم في كل مكان، ولن تهدأ حتى يعود الأمن والأمان إلى الشوارع.
وزير الخارجية يائير لبيد ردا على الهجوم الارهابي في تل أبيب ليلة امس:— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 8, 2022
״سنحارب الإرهاب معا، وسنضرب الإرهابيين الحقرين أينما يختبئون، وسنجد مرسليهم ومساعديهم في كل مكان ولن نهدأ حتى يعود الامن والامان إلى الشوارع. ١/٣
وبدوره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بدفع الثمن لكل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الصدد.
בתום שעות של מצוד: חוסל המחבל שביצע את הפיגוע בתל אביב סמוך למסגד ביפו— חדשות 13 (@newsisrael13) April 8, 2022
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وأجرى رئيس الوزراء مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب.
טרור בלב תל-אביב: שני נרצחים ו-12 פצועים בפיגוע ירי בפאב ברחוב דיזינגוףhttps://t.co/Fz39LOzhjG pic.twitter.com/QsiBqNYrGN— ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) April 8, 2022
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.