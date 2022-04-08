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https://arabic.sputniknews.com/20220408/يائير-لبيد-تعليقا-على-عملية-تل-أبيب-سنضرب-الإرهابيين-ومساعديهم-أينما-كانوا-1060963247.html
يائير لبيد تعليقا على عملية "تل أبيب": سنضرب الإرهابيين ومساعديهم أينما كانوا
يائير لبيد تعليقا على عملية "تل أبيب": سنضرب الإرهابيين ومساعديهم أينما كانوا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تعليقا على عملية تل أبيب، مساء أمس الخميس، إن بلاده ستضرب الإرهابيين أينما يختبئون. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T06:53+0000
2022-04-08T06:53+0000
العالم العربي
إسرائيل
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ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن لابيد أن إسرائيل ستعمل على ضرب الإرهابيين ومساعديهم في كل مكان، ولن تهدأ حتى يعود الأمن والأمان إلى الشوارع.وبدوره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بدفع الثمن لكل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الصدد.وأجرى رئيس الوزراء مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب.وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
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العالم العربي, إسرائيل

يائير لبيد تعليقا على عملية "تل أبيب": سنضرب الإرهابيين ومساعديهم أينما كانوا

06:53 GMT 08.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تعليقا على عملية تل أبيب، مساء أمس الخميس، إن بلاده ستضرب الإرهابيين أينما يختبئون.
ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن لابيد أن إسرائيل ستعمل على ضرب الإرهابيين ومساعديهم في كل مكان، ولن تهدأ حتى يعود الأمن والأمان إلى الشوارع.
وبدوره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بدفع الثمن لكل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الصدد.
وأجرى رئيس الوزراء مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب.
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
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