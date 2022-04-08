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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/-بايدن-يوقع-على-قانون-تعليق-استيراد-النفط-الروسي-1060992779.html
بايدن يوقع على قانون تعليق استيراد النفط الروسي
بايدن يوقع على قانون تعليق استيراد النفط الروسي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T22:11+0000
2022-04-08T22:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جو بايدن
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "الرئيس جو بايدن وقع على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
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جو بايدن, روسيا

بايدن يوقع على قانون تعليق استيراد النفط الروسي

22:11 GMT 08.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "الرئيس جو بايدن وقع على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:16 GMT
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