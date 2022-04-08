https://arabic.sputniknews.com/20220408/-بايدن-يوقع-على-قانون-تعليق-استيراد-النفط-الروسي-1060992779.html
بايدن يوقع على قانون تعليق استيراد النفط الروسي
بايدن يوقع على قانون تعليق استيراد النفط الروسي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T22:11+0000
2022-04-08T22:11+0000
2022-04-08T22:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جو بايدن
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "الرئيس جو بايدن وقع على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, روسيا
بايدن يوقع على قانون تعليق استيراد النفط الروسي
تابعنا عبر
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض في بيان: "الرئيس جو بايدن وقع على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.