https://arabic.sputniknews.com/20220408/-تخوف-من-الصدام-بين-الإسرائيلييين-والفلسطينيين-بعد-تهديدات-بالقتل-وتصعيد-الاعتقال-الإداري-1060987497.html

تخوف من الصدام بين الإسرائيلييين والفلسطينيين بعد تهديدات بالقتل وتصعيد "الاعتقال الإداري"

تخوف من الصدام بين الإسرائيلييين والفلسطينيين بعد تهديدات بالقتل وتصعيد "الاعتقال الإداري"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير دفاعه بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف، بالتصعيد لوقف ما أسموه بـ "الإرهاب"، واعتقال المزيد من... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T18:23+0000

2022-04-08T18:23+0000

2022-04-08T18:23+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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وقال بينيت، إن "منفذ العملية الأخيرة حصل على مساعدة للدخول إلى إسرائيل والحصول على أسلحة، مؤكدًا أن قواته ستصل إلى كل من ساعده وسيدفع ثمنًا لا يطاق"، وفقا لصحف فلسطينية.وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن هناك بنية تحتية تنظمية تقف خلف العملية وكذلك العمليات الأخيرة، قائلًا "كل من يساعد الإرهابيين يجب أن يعرف أننا سنصل إليه".وطرح البعض تساؤلات بشأن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وتصاعد عمليات القتل والاعتقال، وإمكانية أن يقود ذلك لمواجهة مفتوحة قد يدفع إليها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.عمليات فلسطينية وتهديد إسرائيليوقال بينيت إنه تم منح الجيش والشاباك وكافة القوات الأمنية حرية العمل الكاملة من أجل "القضاء على الإرهاب ودحره، وأنه لن تكون هناك قيود في هذه الحرب".من جهته قال غانتس، إنه سيتم توسيع النشاطات العسكرية في كافة القطاعات والساحات ضد "الإرهابيين"، مشيدًا بموقف السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بإدانة العملية، ومطالبًا إياها باتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الهجمات.فيما قال بارليف، إن قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل عملياتها في كل مكان وبيت ومنطقة من أجل "دحر الإرهاب".ونفذت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، وواصلت مصادرة أسلحة في محاولة لتعزيز التدابير الأمنية، بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون داخل الخط الأخضر.استفزاز إسرائيليواعتبر المستشار زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح"، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة والنضال حتى تحقيق كل التطلعات الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وأشار الأيوبي إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى للتصعيد العسكري ضد الفلسطينيين حيث تواصل استفزازاتها في القدس عبر السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين.ونوه القيادي في حركة فتح إلى أن "العملية الفدائية الأخيرة أثبتت الفشل الذريع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة ضربات المقاومة الفلسطينية وأن الجرائم الإسرائيلية لن تجلب الأمن للإسرائيليين".تصعيد متوقعواعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصباح أبو كرش، أن "حالة الصدمة التي تعيشها إسرائيل بكل مكوناتها بسبب نجاح المقاومة الفلسطينية بتنفيذ 4 عمليات فدائية بطولية نوعية في الداخل الفلسطيني المحتل، قد تدفع لحدوث أي ردة فعل إجرامية من قبلها؛ حالة من الخوف والرعب تسيطر الآن على المجتمع الإسرائيلي بعد أن أصبح شبح المقاومين الفلسطينيين يلاحقهم في عقر دارهم".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فمن المتوقع أن تواصل إسرائيل استهدافها لجنين بكل مكوناتها الوطنية من خلال عدة أساليب أبرزها تنفيذ عمليات اغتيال جديدة كما حدث مؤخرا عندما اغتيل 3 من سرايا القدس.وتابع: "بشكل عام، كلما فقدت إسرائيل سيطرتها الأمنية واستقرارها في عمق كيانها كلما أصبحت كل الخيارات مفتوحة للاستخدام بالنسبة لها، فلا تنفيذ اغتيالات في الداخل والخارج أمر مستبعد ولا محاولة زج غزة في هذه المعركة أيضا مستبعدة لأن السبب الرئيسي لعدم رغبة إسرائيل بحدوث ذلك لم يعد قائما؛ إسرائيل تعيش تحت التهديد".وعن جهود الوساطة واحتواء الموقف قبل التصعيد، أكد أبو كرش أن إسرائيل "تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، ولذلك لا نعتقد أن أي جهود للوساطة يمكن أن تنجح أمام هذه "المخطط الاستعماري الكبير الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني".وبعد 3 هجمات قتل خلالها 11 شخصًا و4 مهاجمين، قررت الحكومة الإسرائيلية تشديد القيود على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل، لا سيما القادمين من الضفة الغربية خلال رمضان، وسط مخاوف من أن تأتي هذه الخطوة بنتائج عكسية أو تزيد التوترات.وبين الحين والآخر، تشهد ساحات المسجد الأقصى توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب دخول متطرفين يهود إليه لتأدية شعائر دينية، في خطوات يراها الفلسطينيون استفزازية.وفي شهر رمضان الماضي، وقعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى خلّفت مئات الجرحى، وأدت إلى اندلاع حرب استمرت 11 يوماً.وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق نشر 3 آلاف شرطي إضافي في القدس، بحسب شبكة "بي بي سي".

https://arabic.sputniknews.com/20220408/80-ألف-فلسطيني-يؤدون-صلاة-الجمعة-الأولى-من-رمضان-في-المسجد-الأقصى-وسط-إجراءات-أمنية-مشددة-1060985673.html

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