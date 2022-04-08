https://arabic.sputniknews.com/20220408/-ريابكوف-لا-علاقة-للوضع-في-أوكرانيا-بتنفيذ-موسكو-وواشنطن-لمعاهدة-الأسلحة-الاستراتيجية-1060963536.html
ريابكوف: لا علاقة للوضع في أوكرانيا بتنفيذ موسكو وواشنطن لمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية
ريابكوف: لا علاقة للوضع في أوكرانيا بتنفيذ موسكو وواشنطن لمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بتنفيذ روسيا والولايات المتحدة لمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T06:57+0000
2022-04-08T06:57+0000
2022-04-08T06:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"
واشنطن
أخبار الأزمة الأوكرانية
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موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا نعتقد أن الوضع في أوكرانيا له صلة بتنفيذ معاهدة الأسلحة الاستراتيجية. ما زلنا ننظر إلى هذه المعاهدة على أنها أداة مهمة للحد من التسلح والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتنا مع الولايات المتحدة. نحن نفي بصرامة بالتزاماتنا بموجبها، ونحن نراقب بعناية أن أحكام معاهدة ستارت يتم الالتزام بها بشكل كامل من قبل الأمريكيين".وأوضح ريابكوف أن روسيا عرضت نقل الجلسة إلى موقع آخر، لأن المعاهدة تسمح بمثل هذا الاحتمال، لكن "الأمريكيين لا يوافقون على ذلك"، مضيفا: "كما كانت هناك صعوبات مرتبطة بالمواعيد المحددة للاجتماع. ولذلك وباتفاق الأطراف، تم تأجيل الجلسة".
واشنطن
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3", واشنطن, أخبار الأزمة الأوكرانية
ريابكوف: لا علاقة للوضع في أوكرانيا بتنفيذ موسكو وواشنطن لمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية
06:57 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بتنفيذ روسيا والولايات المتحدة لمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية.
موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا نعتقد أن الوضع في أوكرانيا له صلة بتنفيذ معاهدة الأسلحة الاستراتيجية. ما زلنا ننظر إلى هذه المعاهدة على أنها أداة مهمة للحد من التسلح والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتنا مع الولايات المتحدة. نحن نفي بصرامة بالتزاماتنا بموجبها، ونحن نراقب بعناية أن أحكام معاهدة ستارت يتم الالتزام بها بشكل كامل من قبل الأمريكيين".
وأضاف ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة كانت تخططان لعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في الربيع، ولكن كان لا بد من تأجيله بسبب مشاكل في الاتفاق على المكان والتوقيت "كان من المقرر عقد الدورة المقبلة للجنة الاستشارية الثنائية في ربيع هذا العام، وبدأت الأطراف في التحضير لها. لكن جنيف لم تعد المنصة المقبولة بالنسبة لنا للاتصالات بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية. والسبب هو التصرفات غير الودية للحكومة السويسرية تجاه روسيا والقيادة الروسية".
وأوضح ريابكوف أن روسيا عرضت نقل الجلسة إلى موقع آخر، لأن المعاهدة تسمح بمثل هذا الاحتمال، لكن "الأمريكيين لا يوافقون على ذلك"، مضيفا: "كما كانت هناك صعوبات مرتبطة بالمواعيد المحددة للاجتماع. ولذلك وباتفاق الأطراف، تم تأجيل الجلسة".