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https://arabic.sputniknews.com/20220408/80-ألف-فلسطيني-يؤدون-صلاة-الجمعة-الأولى-من-رمضان-في-المسجد-الأقصى-وسط-إجراءات-أمنية-مشددة-1060985673.html
80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة
80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة
أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T16:56+0000
2022-04-08T16:56+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
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ووفق تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية، فقد استطاع قرابة 80 ألف فلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى، وكانت القوات الإسرائيلية قد أغلقت منذ ساعات الصباح كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة بالقدس، وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لوكالة "سبوتنيك": "هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية، واضطروا للسير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول للمسجد الأقصى خاصة كبار السن، ولذلك فإن أعداد المصلين الحاضرين في الجمعة الأولى قليلة مقارنة بالسنوات الماضية، فالتشديد الأمني حال دون وصول من هم دون سن الخمسين عاماً".وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية على بوابات البلدة القديمة، والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وتوزعوا على بوابات الأقصى الخارجية، فيما شهدت الحواجز العسكرية الإسرائيلية المقامة على المداخل الرئيسة للقدس ازدحاما واختناقات كبيرة، نتيجة الإجراءات المشددة.وكان آلاف المواطنين قد أدوا صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات النشطاء المقدسيين بالرباط فيه، في وقت أعاقت القوات الاسرائيلية دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية، بعد وصولهم عند أبواب المسجد، قبل أن تمنع عددا منهم من الدخول إليه.كما قامت تلك القوات المتمركزة على الأبواب بعمليات تفتيش لما كان بحوزة المواطنين من أكياس وحقائب، وفحص هوياتهم الشخصية واحتجازها.وعقب أداء صلاة الجمعة، هتف العشرات من الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع وتعيق وصول الفلسطينيين إلى المسجد، وهتفوا لشدّ الرحال إليه والرباط فيه، تزامنا مع استمرار السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه خلال أيام شهر رمضان، وللتصدي لمخططات جماعات "الهيكل" التي تنوي اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري.
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تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم

80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة

16:56 GMT 08.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة.
ووفق تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية، فقد استطاع قرابة 80 ألف فلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى، وكانت القوات الإسرائيلية قد أغلقت منذ ساعات الصباح كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة بالقدس، وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لوكالة "سبوتنيك": "هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية، واضطروا للسير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول للمسجد الأقصى خاصة كبار السن، ولذلك فإن أعداد المصلين الحاضرين في الجمعة الأولى قليلة مقارنة بالسنوات الماضية، فالتشديد الأمني حال دون وصول من هم دون سن الخمسين عاماً".
© Sputnik . Ajwad Jradat80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية على بوابات البلدة القديمة، والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وتوزعوا على بوابات الأقصى الخارجية، فيما شهدت الحواجز العسكرية الإسرائيلية المقامة على المداخل الرئيسة للقدس ازدحاما واختناقات كبيرة، نتيجة الإجراءات المشددة.
© Sputnik . Ajwad Jradat80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
وكان آلاف المواطنين قد أدوا صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات النشطاء المقدسيين بالرباط فيه، في وقت أعاقت القوات الاسرائيلية دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية، بعد وصولهم عند أبواب المسجد، قبل أن تمنع عددا منهم من الدخول إليه.
© Sputnik . Ajwad Jradat80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
80 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان وسط إجراءات امنية مشددة
كما قامت تلك القوات المتمركزة على الأبواب بعمليات تفتيش لما كان بحوزة المواطنين من أكياس وحقائب، وفحص هوياتهم الشخصية واحتجازها.
وعقب أداء صلاة الجمعة، هتف العشرات من الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع وتعيق وصول الفلسطينيين إلى المسجد، وهتفوا لشدّ الرحال إليه والرباط فيه، تزامنا مع استمرار السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه خلال أيام شهر رمضان، وللتصدي لمخططات جماعات "الهيكل" التي تنوي اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري.
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