https://arabic.sputniknews.com/20220409/آبل-تكشف-بالخطأ-عن-تفاصيل-غير-مسبوقة-في-شاحنها-الجديد-1061004189.html
"آبل" تكشف بالخطأ عن تفاصيل "غير مسبوقة" في شاحنها الجديد
"آبل" تكشف بالخطأ عن تفاصيل "غير مسبوقة" في شاحنها الجديد
كشفت شركة "آبل" الأمريكية بالخطأ عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل شاحن جديد لها. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:02+0000
2022-04-09T11:02+0000
2022-04-09T11:02+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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ويقول مستند دعم نشرته "آبل" واطلع عليه موقع "9to5Mac" أن الشاحن الجداري الجديد بقوة 35 وات، ومزود بمنفذين، ومن المحتمل أن يكون مدعوما بتقنية نيتريد الغاليوم التي قد تجعله أصغر في الحجم أيضا.وسيكون الشاحن الجديد هذا أول شاحن ثنائي المنافذ تصنعه شركة "آبل" على الإطلاق ، وبالتأكيد أول شاحن مزود بمنفذ "USB-C".ويقول موقع "ذا فيرج" إنه على ما يبدو أن شركة "آبل" قامت بطريق الخطأ بطرح مستند الدعم لـ"محول طاقة "Apple 35W Dual USB-C Port"، وتمكن موقع "9to5Mac" من التقاط لقطة شاشة (سكرين شوت) قبل حذفها.وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة "آبل" شاحن USB-C مزدوجا من أي نوع، ومع امتلاكه هذا المستوى من الطاقة (35 وات) سيكون كافيا لشحن هاتف "آيفون 13 برو ماكس" و"ساعة آبل" سريعا في التوقيت نفسه، أو "آيباد" و"ساعة آبل"، أو زوج من هواتف "آيفون".ولا يتضمن مستند الدعم الذي نشرته "آبل" لفترة وجيزة على موقعها وحذفته موعد طرح الشاحن الجديد، ولكنه يذكر أنه لن يتم تضمين كبل "USB-C".
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شركة آبل, مجتمع, منوعات
"آبل" تكشف بالخطأ عن تفاصيل "غير مسبوقة" في شاحنها الجديد
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كشفت شركة "آبل" الأمريكية بالخطأ عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل شاحن جديد لها.
ويقول مستند دعم نشرته "آبل" واطلع عليه موقع "9to5Mac"
أن الشاحن الجداري الجديد بقوة 35 وات، ومزود بمنفذين، ومن المحتمل أن يكون مدعوما بتقنية نيتريد الغاليوم التي قد تجعله أصغر في الحجم أيضا.
وسيكون الشاحن الجديد هذا أول شاحن ثنائي المنافذ تصنعه شركة "آبل" على الإطلاق ، وبالتأكيد أول شاحن مزود بمنفذ "USB-C".
ويقول موقع "ذا فيرج" إنه على ما يبدو أن شركة "آبل" قامت بطريق الخطأ بطرح مستند الدعم لـ"محول طاقة "Apple 35W Dual USB-C Port"، وتمكن موقع "9to5Mac" من التقاط لقطة شاشة (سكرين شوت) قبل حذفها.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة "آبل" شاحن USB-C مزدوجا من أي نوع، ومع امتلاكه هذا المستوى من الطاقة (35 وات) سيكون كافيا لشحن هاتف "آيفون 13 برو ماكس" و"ساعة آبل" سريعا في التوقيت نفسه، أو "آيباد" و"ساعة آبل"، أو زوج من هواتف "آيفون".
ولا يتضمن مستند الدعم الذي نشرته "آبل" لفترة وجيزة على موقعها وحذفته موعد طرح الشاحن الجديد، ولكنه يذكر أنه لن يتم تضمين كبل "USB-C".