https://arabic.sputniknews.com/20220409/أمريكا-تحث-كوريا-الشمالية-على-الدخول-في-حوار-وسط-تقارير-عن-قيامها-بتجربة-نووية-محتملة-1060999574.html
أمريكا تحث كوريا الشمالية على الدخول في حوار وسط تقارير عن قيامها بتجربة نووية محتملة
أمريكا تحث كوريا الشمالية على الدخول في حوار وسط تقارير عن قيامها بتجربة نووية محتملة
دعت أمريكا كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعودة إلى الحوار بدلا من ذلك". 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:18+0000
2022-04-09T09:18+0000
2022-04-09T09:18+0000
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صرحت بذلك النائبة الرئيسية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، أمس الجمعة، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر/ أيلول 2017، وربما الأسبوع المقبل تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 110 لميلاد الزعيم المؤسس الراحل كيم إيل سونغ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).وجاءت تصريحات جالينا بورتر ردا على سؤال عما إذا كان هناك تغيير في سياسة أمريكا مع كوريا الشمالية، بعد ترشيح فيليب غولدبرغ لمنصب السفير الأمريكي الجديد في كوريا الجنوبية.وأكدت بورتر في إجابتها أن "أمريكا يجب أن تضغط من أجل نزع سلاح نووي شامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه لكوريا الشمالية".وأجرت كوريا الشمالية 12 جولة من إطلاق الصواريخ حتى الآن خلال العام الحالي، بما في ذلك 7 جولات في شهر يناير/ كانون الثاني، وهو ما يمثل أكبر عدد من تجارب الصواريخ التي أجرتها في شهر واحد.وذكرت تقارير مؤخرا أن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو على إصلاح أنفاق تحت الأرض في موقع التجارب النووية في "بانغي-ري"، مما يشير إلى احتمال إجراءها تجربة نووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/المبعوثان-الخاصان-للولايات-المتحدة-والصين-يجتمعان-لمناقشة-إطلاق-الصواريخ-في-كوريا-الشمالية-1060882905.html
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كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تحث كوريا الشمالية على الدخول في حوار وسط تقارير عن قيامها بتجربة نووية محتملة
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دعت أمريكا كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعودة إلى الحوار بدلا من ذلك".
صرحت بذلك النائبة الرئيسية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، أمس الجمعة، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر/ أيلول 2017، وربما الأسبوع المقبل تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 110 لميلاد الزعيم المؤسس الراحل كيم إيل سونغ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية
(يونهاب).
وقالت بورتر: "إدارة بايدن ليس لديها تغيير في سياستها، ونحن نواصل حث كوريا الديمقراطية على الامتناع عن المزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، والانخراط بدلا من ذلك في حوار جاد ومستدام".
وجاءت تصريحات جالينا بورتر ردا على سؤال عما إذا كان هناك تغيير في سياسة أمريكا مع كوريا الشمالية، بعد ترشيح فيليب غولدبرغ لمنصب السفير الأمريكي الجديد في كوريا الجنوبية.
وأكدت بورتر في إجابتها أن "أمريكا يجب أن تضغط من أجل نزع سلاح نووي شامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه لكوريا الشمالية".
وأجرت كوريا الشمالية 12 جولة من إطلاق الصواريخ حتى الآن خلال العام الحالي، بما في ذلك 7 جولات في شهر يناير/ كانون الثاني، وهو ما يمثل أكبر عدد من تجارب الصواريخ التي أجرتها في شهر واحد.
وذكرت تقارير مؤخرا أن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو على إصلاح أنفاق تحت الأرض في موقع التجارب النووية في "بانغي-ري"، مما يشير إلى احتمال إجراءها تجربة نووية.