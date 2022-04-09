https://arabic.sputniknews.com/20220409/أنطونوف-يشدد-على-ضرورة-عدم-وجود-أي-تهديدات-لروسيا-من-الأراضي-الأوكرانية-1061014826.html
أنطونوف يشدد على ضرورة عدم وجود أي تهديدات لروسيا من الأراضي الأوكرانية
أنطونوف يشدد على ضرورة عدم وجود أي تهديدات لروسيا من الأراضي الأوكرانية
شدد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، على ضرورة عدم وجود أي تهديدات ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:55+0000
2022-04-09T14:55+0000
2022-04-09T14:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد أنطونوف خلال مؤتمر عقد عبر الإنترنت لمعهد "شيلر"، خصص حول موضوع "إنشاء بنية جديدة للأمن والتنمية لجميع الدول"، على ضرورة تحقيق هدف نزع السلاح الأوكراني ومنع أي تهديدات لروسيا عبر الأراضي الأوكرانية.وقال أنطونوف: "اليوم من المهم للغاية تحقيق نزع النازية ونزع السلاح من أوكرانيا من أجل تعزيز الوضع غير النووي لكييف والتزامها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل".وشدد على أنه "يتعين علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع تقويض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويجب ألا تكون هناك تهديدات لروسيا الاتحادية صادرة من الأراضي الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، وفي الـ25 من مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ45-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060995166.html
https://arabic.sputniknews.com/20220409/وكالة-صينية-دول-آسيا-تفشل-محاولة-أمريكية-لتشكيل-تحالف-ضد-روسيا-في-القارة--1061013415.html
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روسيا
أنطونوف يشدد على ضرورة عدم وجود أي تهديدات لروسيا من الأراضي الأوكرانية
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شدد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، على ضرورة عدم وجود أي تهديدات ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية.
وأكد أنطونوف خلال مؤتمر عقد عبر الإنترنت لمعهد "شيلر"، خصص حول موضوع "إنشاء بنية جديدة للأمن والتنمية لجميع الدول"، على ضرورة تحقيق هدف نزع السلاح الأوكراني ومنع أي تهديدات لروسيا عبر الأراضي الأوكرانية.
وقال أنطونوف
: "اليوم من المهم للغاية تحقيق نزع النازية ونزع السلاح من أوكرانيا من أجل تعزيز الوضع غير النووي لكييف والتزامها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وشدد على أنه "يتعين علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع تقويض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويجب ألا تكون هناك تهديدات لروسيا الاتحادية صادرة من الأراضي الأوكرانية".
وفقا لأنطونوف، فإن هذا هو الهدف الأساسي من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية
والقوات الأوكرانية فقط، وفي الـ25 من مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.