https://arabic.sputniknews.com/20220409/إصابة-رئيس-بيلاروسيا-بالعصا-في-مباراة-هوكي-فيديو-1061015103.html
إصابة رئيس بيلاروسيا بالعصا في مباراة هوكي... فيديو
إصابة رئيس بيلاروسيا بالعصا في مباراة هوكي... فيديو
تعرض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لإصابة بالعصا، خلال مشاركته في المباراة النهائية لبطولة بيلاروسيا للهواة بالهوكي على الجليد اليوم السبت. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:57+0000
2022-04-09T14:57+0000
2022-04-09T14:58+0000
بيلاروس
ألكسندر لوكاشينكو
نادي الفيديو
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وأصيب الرئيس لوكاشينكو البالغ 67 عاما في ذقنه بعصا الهوكي، ما اضطره لمغادرة أرضية الملعب لتلقي العلاج.وتوج فريق لوكاشينكو بلقب جمهورية بيلاروس للهواة للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق مينسك بنتيجة 5-1.الجدير ذكره أن فريق لوكاشينكو كان قد فاز الأسبوع الماضي على فريق مينسك بنتيجة 6-1، ليحسم اللقب في سلسلة النهائي المكونة من 3 مباريات .
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيلاروس, ألكسندر لوكاشينكو, نادي الفيديو
إصابة رئيس بيلاروسيا بالعصا في مباراة هوكي... فيديو
14:57 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
تعرض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لإصابة بالعصا، خلال مشاركته في المباراة النهائية لبطولة بيلاروسيا للهواة بالهوكي على الجليد اليوم السبت.
وأصيب الرئيس لوكاشينكو
البالغ 67 عاما في ذقنه بعصا الهوكي، ما اضطره لمغادرة أرضية الملعب لتلقي العلاج.
وتوج فريق لوكاشينكو بلقب جمهورية بيلاروس للهواة للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق مينسك بنتيجة 5-1.
الجدير ذكره أن فريق لوكاشينكو
كان قد فاز الأسبوع الماضي على فريق مينسك بنتيجة 6-1، ليحسم اللقب في سلسلة النهائي المكونة من 3 مباريات .