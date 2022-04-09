https://arabic.sputniknews.com/20220409/إعلام-نقلا-عن-دبلوماسيين-لبنانيين-لا-صحة-للبيان-الذي-تحدث-عن-إضراب-بعثاتنا-في-الخارج-1061002193.html

إعلام نقلا عن دبلوماسيين لبنانيين: لا صحة للبيان الذي تحدث عن إضراب بعثاتنا في الخارج

إعلام نقلا عن دبلوماسيين لبنانيين: لا صحة للبيان الذي تحدث عن إضراب بعثاتنا في الخارج

أكدت تقارير إعلامية لبنانية عدم صحة البيان الذي تحدث عن إضراب للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بسبب عدم انتظام تحويل رواتبهم. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T10:20+0000

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2022-04-09T10:20+0000

أخبار لبنان

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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة عن مصادر في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، نفت ​صحة البيان الذي يتحدث عن الإضراب جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن أحدا لم يستشرهم في مضمون بيان الإضراب المزعوم.وقالت المصادر: "عدة بعثات دبلوماسية بالخارج تفاجأت بالبيان الذي دعا للإضراب"، مشددين على أن "مهنيتنا لا تسمح لنا بأي شكل من الأشكال الإخلال بواجباتنا والقسم الذي أديناه عند دخولنا السلك والوزارة".ولفتت المصادر إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها وصول الرواتب"، مؤكدين أن "هذه الظروف ستكون من الماضي وسيبقى السلك الدبلوماسي متماسكا ومؤمنا برسالته النبيلة لخدمة مصالح لبنان في المحافل الدولية ومغتربيه".يشار إلى أن بيانا مجهول المصدر كان قد أكد أن السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج إضافة للدبلوماسيين والملحقين، قد قرروا الشروع في إضراب تحذيري لتأمين انتظام تحويل الرواتب لهم في الخارج.

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