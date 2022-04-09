https://arabic.sputniknews.com/20220409/إعلام-نقلا-عن-دبلوماسيين-لبنانيين-لا-صحة-للبيان-الذي-تحدث-عن-إضراب-بعثاتنا-في-الخارج-1061002193.html
إعلام نقلا عن دبلوماسيين لبنانيين: لا صحة للبيان الذي تحدث عن إضراب بعثاتنا في الخارج
إعلام نقلا عن دبلوماسيين لبنانيين: لا صحة للبيان الذي تحدث عن إضراب بعثاتنا في الخارج
أكدت تقارير إعلامية لبنانية عدم صحة البيان الذي تحدث عن إضراب للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بسبب عدم انتظام تحويل رواتبهم. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:20+0000
2022-04-09T10:20+0000
2022-04-09T10:20+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة عن مصادر في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، نفت صحة البيان الذي يتحدث عن الإضراب جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن أحدا لم يستشرهم في مضمون بيان الإضراب المزعوم.وقالت المصادر: "عدة بعثات دبلوماسية بالخارج تفاجأت بالبيان الذي دعا للإضراب"، مشددين على أن "مهنيتنا لا تسمح لنا بأي شكل من الأشكال الإخلال بواجباتنا والقسم الذي أديناه عند دخولنا السلك والوزارة".ولفتت المصادر إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها وصول الرواتب"، مؤكدين أن "هذه الظروف ستكون من الماضي وسيبقى السلك الدبلوماسي متماسكا ومؤمنا برسالته النبيلة لخدمة مصالح لبنان في المحافل الدولية ومغتربيه".يشار إلى أن بيانا مجهول المصدر كان قد أكد أن السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج إضافة للدبلوماسيين والملحقين، قد قرروا الشروع في إضراب تحذيري لتأمين انتظام تحويل الرواتب لهم في الخارج.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
إعلام نقلا عن دبلوماسيين لبنانيين: لا صحة للبيان الذي تحدث عن إضراب بعثاتنا في الخارج
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أكدت تقارير إعلامية لبنانية عدم صحة البيان الذي تحدث عن إضراب للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بسبب عدم انتظام تحويل رواتبهم.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة
عن مصادر في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، نفت صحة البيان الذي يتحدث عن الإضراب جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن أحدا لم يستشرهم في مضمون بيان الإضراب المزعوم.
وقالت المصادر: "عدة بعثات دبلوماسية بالخارج تفاجأت بالبيان الذي دعا للإضراب"، مشددين على أن "مهنيتنا لا تسمح لنا بأي شكل من الأشكال الإخلال بواجباتنا
والقسم الذي أديناه عند دخولنا السلك والوزارة".
ولفتت المصادر إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها وصول الرواتب"، مؤكدين أن "هذه الظروف ستكون من الماضي وسيبقى السلك الدبلوماسي متماسكا ومؤمنا برسالته النبيلة لخدمة مصالح لبنان في المحافل الدولية ومغتربيه".
وفيما دعت المصادر إلى "تكثيف الاتصالات بالمسؤولين المعنيين من أجل صرف رواتب العاملين في البعثات الدبلوماسية اللبنانية بالخارج"، فقد شددت على ما وصفته بـ "الحق الدستوري بتقاضي الرواتب"، مستدركة: "لكن من دون الدخول في الأهداف الحقيقية من وراء إصدار هذا البيان".
يشار إلى أن بيانا مجهول المصدر كان قد أكد أن السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج إضافة للدبلوماسيين والملحقين، قد قرروا الشروع في إضراب تحذيري لتأمين انتظام تحويل الرواتب لهم في الخارج.