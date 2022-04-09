https://arabic.sputniknews.com/20220409/إنقاذ-غواصين-أوروبيين-بعد-3-أيام-من-اختفائهما-في-ماليزيا-1060999200.html

إنقاذ غواصين أوروبيين بعد 3 أيام من اختفائهما في ماليزيا

إنقاذ غواصين أوروبيين بعد 3 أيام من اختفائهما في ماليزيا

أفادت الشرطة الماليزية، اليوم السبت، بأن رجلا بريطانيا وشابة فرنسية تم إنقاذهما بعد ثلاثة أيام من اختفائهما أثناء الغوص، فيما تلاشت الآمال في العثور على نجل... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة "فرانس برس" إن الثلاثة غواصين ومدربتهم كانوا قد واجهوا مشكلة يوم الأربعاء الماضي بعد أن انتهوا من رحلة غوص بالقرب من جزيرة جنوبي ماليزيا لكنهم لم يتمكنوا من العثور على قاربهم.وعثر صيادون على البريطاني أدريان تشيسترز البالغ من العمر 46 عاما والفرنسية أليكسيا مولينا، البالغة 18 عاما، في المياه الإقليمية الإندونيسية، حيث أعادتهم عناصر الشرطة البحرية إلى ماليزيا.تم العثور عليهم على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي جزيرة بنتان الإندونيسية، بعد أن جرفتهم الأمواج لمسافة نحو 130 كيلومترا بعيدا عن المكان الذي كانوا يغوصون فيه.من جانبه، قال رئيس الشرطة، سيريل إدوارد نوينغ، في بلدة ميرسينغ الساحلية الماليزية، والتي كانت نقطة انطلاق عمليات البحث، إن الغواصين الاثنين تم نقلهما إلى مستشفى ماليزي في حالة مستقرة، فيما كانت المدربة النرويجية كريستين غروديم قد تم إنقاذها يوم الخميس جنوبي ماليزيا.يذكر أن نجل تشيسترز، البالغ من العمر 14 عاما، والذي يحمل الجنسية الهولندية، لا يزال مفقودًا ويعتقد المسؤولون أنه انجرف إلى المياه الإندونيسية.

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