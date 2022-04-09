https://arabic.sputniknews.com/20220409/إيران-تأمل-برفع-الحصار-عن-اليمن-وتؤكد-عدم-وجود-قيود-على-العلاقات-الشاملة-مع-الإمارات-1061007504.html
إيران تأمل برفع الحصار عن اليمن وتؤكد عدم وجود قيود على العلاقات الشاملة مع الإمارات
إيران تأمل برفع الحصار عن اليمن وتؤكد عدم وجود قيود على العلاقات الشاملة مع الإمارات
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، آملا أن... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:05+0000
2022-04-09T12:05+0000
2022-04-09T12:05+0000
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f118fc30cb0b04ffa34d6bec88139798.jpg
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن "عبد اللهيان رحب بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، معربا عن أمله في أن ترى بلاده الرفع الكامل للحصار الإنساني عن اليمن وبدء المحادثات السياسية بين جميع الأطراف".وشدد وزير الخارجية الإيراني ، لنظيره الإماراتي، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، وأنه لا قيود على التنمية الشاملة لتلك للعلاقات.من جهته، شدد وزير الخارجية الإماراتي على أن "دولة الإمارات لن تسمح لأي طرف بالقيام بأعمال تخريبية أو استفزازية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة للإمارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الرئيس-الإيراني-امتلاكنا-للتكنولوجيا-النووية-أمر-لا-نقاش-فيه-1061003629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7250bbb306f926ce10ce28b39c63f209.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
إيران تأمل برفع الحصار عن اليمن وتؤكد عدم وجود قيود على العلاقات الشاملة مع الإمارات
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، آملا أن يتم "رفع الحصار بشكل كامل" عن اليمن.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن "عبد اللهيان رحب بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، معربا عن أمله في أن ترى بلاده الرفع الكامل للحصار الإنساني عن اليمن وبدء المحادثات السياسية بين جميع الأطراف".
وشدد وزير الخارجية الإيراني ، لنظيره الإماراتي، على أهمية تطوير العلاقات
بين البلدين، وأنه لا قيود على التنمية الشاملة لتلك للعلاقات.
وقال عبد اللهيان، إنه "لا قيود على التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وأبو ظبي".
من جهته، شدد وزير الخارجية الإماراتي على أن "دولة الإمارات لن تسمح لأي طرف بالقيام بأعمال تخريبية أو استفزازية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة للإمارات".