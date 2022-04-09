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https://arabic.sputniknews.com/20220409/إيران-تأمل-برفع-الحصار-عن-اليمن-وتؤكد-عدم-وجود-قيود-على-العلاقات-الشاملة-مع-الإمارات-1061007504.html
إيران تأمل برفع الحصار عن اليمن وتؤكد عدم وجود قيود على العلاقات الشاملة مع الإمارات
إيران تأمل برفع الحصار عن اليمن وتؤكد عدم وجود قيود على العلاقات الشاملة مع الإمارات
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، آملا أن... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:05+0000
2022-04-09T12:05+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن "عبد اللهيان رحب بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، معربا عن أمله في أن ترى بلاده الرفع الكامل للحصار الإنساني عن اليمن وبدء المحادثات السياسية بين جميع الأطراف".وشدد وزير الخارجية الإيراني ، لنظيره الإماراتي، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، وأنه لا قيود على التنمية الشاملة لتلك للعلاقات.من جهته، شدد وزير الخارجية الإماراتي على أن "دولة الإمارات لن تسمح لأي طرف بالقيام بأعمال تخريبية أو استفزازية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة للإمارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الرئيس-الإيراني-امتلاكنا-للتكنولوجيا-النووية-أمر-لا-نقاش-فيه-1061003629.html
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العالم, العالم العربي

إيران تأمل برفع الحصار عن اليمن وتؤكد عدم وجود قيود على العلاقات الشاملة مع الإمارات

12:05 GMT 09.04.2022
© Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Abedal Kader Albai
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، آملا أن يتم "رفع الحصار بشكل كامل" عن اليمن.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن "عبد اللهيان رحب بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، معربا عن أمله في أن ترى بلاده الرفع الكامل للحصار الإنساني عن اليمن وبدء المحادثات السياسية بين جميع الأطراف".
وشدد وزير الخارجية الإيراني ، لنظيره الإماراتي، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، وأنه لا قيود على التنمية الشاملة لتلك للعلاقات.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
الرئيس الإيراني: امتلاكنا للتكنولوجيا النووية أمر لا نقاش فيه
10:57 GMT

وقال عبد اللهيان، إنه "لا قيود على التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وأبو ظبي".

© Sputnikهدنة وقف إطلاق النار في اليمن
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن
© Sputnik
من جهته، شدد وزير الخارجية الإماراتي على أن "دولة الإمارات لن تسمح لأي طرف بالقيام بأعمال تخريبية أو استفزازية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة للإمارات".
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