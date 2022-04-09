https://arabic.sputniknews.com/20220409/إيران-تفرض-عقوبات-على-15-مسؤولا-أمريكيا-لارتكابهم-أعمالا-إرهابية-1061007056.html

إيران تفرض عقوبات على 15 مسؤولا أمريكيا لارتكابهم أعمالا إرهابية

إيران تفرض عقوبات على 15 مسؤولا أمريكيا لارتكابهم أعمالا إرهابية

قالت إيران، اليوم السبت، إنها فرضت عقوبات على 15 مسؤولا أمريكيا إضافيا، وذلك مع تعثر شهور ‏من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.‏ 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T11:58+0000

2022-04-09T11:58+0000

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وجاء في بيان من وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات تشمل رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق، جورج كيسي، ومحامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رودي جولياني، وفقا وكالة "مهر" الإيرانية.كذلك من بين المسؤولين الأمريكيين الذين استهدفتهم العقوبات كل من القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال أوستن سكوت ميلر، ووزير التجارة الأمريكي السابق، ويلبر روس، والعديد من السفراء السابقين.وخدم جميع المسؤولين الذين وردت أسماءهم تقريبا في قائمة العقوبات الجديدة أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي فرضت عقوبات على المسؤولين والسياسيين والشركات الإيرانية.وفي عهد دونالد ترامب، انسحبت أمريكا من اتفاق طهران النووي.واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية المسؤولين الأمريكيين الذين فرضت عليهم العقوبات بدعم "الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية" ضد إيران، و"الأعمال القمعية" الإسرائيلية في المنطقة وضد الشعب الفلسطيني.وشهدت المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في فيينا تعثرا، والتي استمرت 11 شهرا، وتناولت إنقاذ الاتفاق النووي.وقال الجانبان إن القرارات السياسية مطلوبة من قبل طهران وواشنطن لتسوية القضايا المتبقية.يشار إلى أنه في خطوة مماثلة، فرضت إيران في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عقوبات على 51 أمريكيا، كثير منهم من الجيش الأمريكي، بسبب مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، في غارة بطائرة مسيرة في العراق عام 2020.كما فرضت إيران في العام الماضي عقوبات على ترامب والعديد من كبار المسؤولين الأمريكيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/إيران-تفرض-عقوبات-على-51-أمريكيا-متورطين-في-اغتيال-الجنرال-سليماني--1055097527.html

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