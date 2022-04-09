https://arabic.sputniknews.com/20220409/إيلون-ماسك-يرجح-دخوله-في-صناعة-أحد-المعادن-بسبب-التكاليف-الجنونية-1061000463.html

إيلون ماسك يرجح دخوله في صناعة أحد المعادن بسبب التكاليف "الجنونية"‏

إيلون ماسك يرجح دخوله في صناعة أحد المعادن بسبب التكاليف "الجنونية"‏

رجح الملياردير إيلون ماسك، أن شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" قد تدخل في أعمال تعدين الليثيوم ‏وتكريره بشكل مباشر وعلى نطاق واسع، وهو مكون رئيسي في تصنيع... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T09:41+0000

2022-04-09T09:41+0000

2022-04-09T09:41+0000

إيلون ماسك

شركة تسلا

مجتمع

منوعات

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وأوضح على "تويتر" أنه قد يلجأ إلى هذه الخطوة لأن تكلفة معدن الليثيوم ارتفعت بشكل كبير بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي.وكتب ماسك في تغريدة له، أمس الجمعة: "سعر الليثيوم ذهب إلى مستويات جنونية، لا يوجد نقص في العنصر نفسه، حيث يوجد الليثيوم في كل مكان تقريبًا على الأرض، ولكن وتيرة الاستخراج والتحسين بطيئة".ويعتبر الليثيوم مكون مهم في بطاريات السيارات الكهربائية، لأنه أخف معدن وأقل عنصر صلب من حيث الكثافة، وهذا يعني أن البطاريات المصنوعة من الليثيوم لها نسبة طاقة إلى وزن عالية، وهو أمر مهم عند التعامل مع النقل.وكشف إيلون ماسك في تغريدته عن تفكيره في الدخول في صناعة الليثيوم ردا على تغريدة أخرى تبيّن متوسط سعر الليثيوم للطن خلال العقدين الماضيين، والذي أظهر زيادة هائلة في الأسعار منذ عام 2021.ووفقا لبيانات "Benchmark Mineral Intelligence"، فقد ارتفعت تكلفة معدن الليثيوم أكثر من 480 في المئة في العام الماضي.يشار إلى أن شركة "تسلا" لإيلون ماسك حصلت قبل عامين على حقوقها الخاصة في تعدين الليثيوم في ولاية نيفادا الأمريكية، بعد فشل صفقة شرائها شركة تعدين لليثيوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيلون-ماسك-يعلن-مرور-شركتيه-تسلا-وسبيس-إكس-بأزمة-تضخم-بسبب-الأحداث-الحالية-1059877297.html

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إيلون ماسك, شركة تسلا, مجتمع, منوعات