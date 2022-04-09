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ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم... 4 جنيهات للغرام
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم... 4 جنيهات للغرام
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث زاد الغرام الواحد 4 جنيهات. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:00+0000
2022-04-09T14:00+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لموقع مصراوي، صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن هذه الزيادة التي سجلها المعدن الأصفر في تعاملات اليوم تأتي اتساقا مع ارتفاع أسعاره عالميا.وقد ارتفع سعر الغرام عيار 14 ليصل إلى 664 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 854 جنيها، وعيار 21 وصل إلى 996 جنيها للغرام، وعيار 24 وصل إلى 1138 جنيها للغرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 7968 جنيها.وقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأمس بنسبة 0.81% لتصل إلى 1947.5 دولار للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/أسعار-الذهب-تتراجع-في-مصر-5-جنيهات-للغرام-الواحد-1060763373.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن

ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم... 4 جنيهات للغرام

14:00 GMT 09.04.2022
© REUTERS / Ajay Vermaالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Ajay Verma
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سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث زاد الغرام الواحد 4 جنيهات.
ووفقا لموقع مصراوي، صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن هذه الزيادة التي سجلها المعدن الأصفر في تعاملات اليوم تأتي اتساقا مع ارتفاع أسعاره عالميا.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
أسعار الذهب تتراجع في مصر... 5 جنيهات للغرام الواحد
2 أبريل, 09:40 GMT
وقد ارتفع سعر الغرام عيار 14 ليصل إلى 664 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 854 جنيها، وعيار 21 وصل إلى 996 جنيها للغرام، وعيار 24 وصل إلى 1138 جنيها للغرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 7968 جنيها.
وقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأمس بنسبة 0.81% لتصل إلى 1947.5 دولار للأوقية.
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