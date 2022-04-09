https://arabic.sputniknews.com/20220409/ارتفاع-جديد-لأسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-4-جنيهات-للغرام-1061012408.html
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم... 4 جنيهات للغرام
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم... 4 جنيهات للغرام
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث زاد الغرام الواحد 4 جنيهات. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:00+0000
2022-04-09T14:00+0000
2022-04-09T14:00+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103828/93/1038289367_0:11:2201:1249_1920x0_80_0_0_1c9e68737e5bb39db25e8d8a63b36aa4.jpg
ووفقا لموقع مصراوي، صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن هذه الزيادة التي سجلها المعدن الأصفر في تعاملات اليوم تأتي اتساقا مع ارتفاع أسعاره عالميا.وقد ارتفع سعر الغرام عيار 14 ليصل إلى 664 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 854 جنيها، وعيار 21 وصل إلى 996 جنيها للغرام، وعيار 24 وصل إلى 1138 جنيها للغرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 7968 جنيها.وقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأمس بنسبة 0.81% لتصل إلى 1947.5 دولار للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/أسعار-الذهب-تتراجع-في-مصر-5-جنيهات-للغرام-الواحد-1060763373.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103828/93/1038289367_260:0:1939:1259_1920x0_80_0_0_cc276368a4e531568cdfdb8f3fdfd88c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم... 4 جنيهات للغرام
تابعنا عبر
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث زاد الغرام الواحد 4 جنيهات.
ووفقا لموقع مصراوي
، صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن هذه الزيادة التي سجلها المعدن الأصفر في تعاملات اليوم تأتي اتساقا مع ارتفاع أسعاره عالميا.
وقد ارتفع سعر الغرام عيار 14 ليصل إلى 664 جنيها، والغرام عيار
18 وصل إلى 854 جنيها، وعيار 21 وصل إلى 996 جنيها للغرام، وعيار 24 وصل إلى 1138 جنيها للغرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 7968 جنيها.
وقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأمس
بنسبة 0.81% لتصل إلى 1947.5 دولار للأوقية.