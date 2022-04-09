https://arabic.sputniknews.com/20220409/استقالة-نائب-رئيس-نادي-الزمالك-المصري-بعد-فضيحة-توزيع-الميداليات-1061021450.html

استقالة نائب رئيس نادي الزمالك المصري بعد "فضيحة توزيع الميداليات"

استقالة نائب رئيس نادي الزمالك المصري بعد "فضيحة توزيع الميداليات"

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، باستقالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي "الزمالك" المصري، مصطفى هدهود على خلفية الأزمة التي عرفت باسم "فضيحة توزيع... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T18:49+0000

2022-04-09T18:49+0000

2022-04-09T18:53+0000

أخبار الزمالك اليوم

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048050010_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_1ea9fa87720b1a924d797550af754553.jpg

وكان مقطعا مصورا لتسليم ميداليات نهائي كأس مصر بكرة اليد، مساء أمس، عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج، أظهر هدهود وهو يضع إحدى الميداليات في جيبه، بطريقة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت رئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور للدعوة، بحسب بيان مقتضب له، إلى جلسة طارئة للمجلس لاتخاذ قرار بشأن الواقعة.وأكد موقع "اليوم السابع" مساء اليوم، أن هدهود تقدم باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة، ولم يعلن النادي قرار الاستقالة، وأكد مرتضى منصور في منشور له على صفحته في فيسبوك، أنه "لن يعلن قرار مجلس الادارة بشأن الدكتور مصطفى هدهود إلا عقب نهاية المباريات الثلاث التي ستقام الليلة حفاظا على توفير المناخ الهادئ لهذه الفرق".وكان فريق سبورتنغ قد فاز على الزمالك بنتيجة 33 مقابل 30 هدفا. وخلال مراسم تسليم الميداليات، وشارك هدهود ممثلا لمجلس إدارة الزمالك، في تسليم اللاعبين الميداليات ورصدته الكاميرات وهو يضع خلسة إحدى الميداليات في جيبه.وتعليقا على ذلك، قال هدهود، إنه "لم يسرق أي ميداليات"، موضحا بأن "الميدالية التي وضعها في جيبه إنما هي فضية وليست ذهبية وأخذها بعد موافقة رئيس اتحاد كرة اليد نظرا لوجود ميداليات زائدة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الزمالك اليوم, رياضة