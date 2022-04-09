https://arabic.sputniknews.com/20220409/استكمال-عملية-الاستفتاء-حول-دخول-أوسيتيا-الجنوبية-إلى-روسيا-الاتحادية-في-مايو-ويونيو--1060996122.html

استكمال عملية الاستفتاء حول دخول أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية في مايو ويونيو

استكمال عملية الاستفتاء حول دخول أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية في مايو ويونيو

صرح يوري فازاغوف، رئيس قسم المعلومات والتحليل في الإدارة الرئاسية لأوسيتيا الجنوبية، بأن التحضير للاستفتاء حول انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية قد... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T06:55+0000

2022-04-09T06:55+0000

2022-04-09T06:55+0000

العالم

أوسيتيا الجنوبية

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وقال فازاغوف ردا على سؤال حول توقيت الاستفتاء: "حسنًا، مبدئيًا، سيستغرق الإعداد حوالي شهرين"، مشيرا إلى أنه سيتم جمع التوقيعات بسرعة كبيرة، ولكن بعد ذلك من الضروري تقديم مشروع المرسوم إلى المحكمة العليا للنظر فيه، ثم ستبدأ حملة إعلامية. وتابع: "ربما تم تحديد تواريخ معينة مبدئيًا، مايو ويونيو. أعتقد أنه، ربما، سيتم الانتهاء من الإعداد في إطار هذه الشروط".وكان رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف قد قال، في وقت سابق، إن الجمهورية ستتخذ قريبًا خطوات قانونية لتصبح جزءًا من روسيا. ووفقا له، فإن فرصة تحقيق هذا "الهدف الاستراتيجي" عادت في عام 2014، عندما تم لم شمل شبه جزيرة القرم مع روسيا الاتحادية بعد استفتاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-يصل-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1060763228.html

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