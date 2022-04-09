https://arabic.sputniknews.com/20220409/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-سير-المركبات-المسجلة-في-روسيا-وبيلاروس-1061012132.html
الاتحاد الأوروبي يحظر سير المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس
الاتحاد الأوروبي يحظر سير المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس
حظرت دول الاتحاد الأوروبي، السماح بسير المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس اعتبارا من 8 أبريل/نيسان، ضمن حملة العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة بين... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:46+0000
2022-04-09T13:46+0000
2022-04-09T13:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، إن "دول الاتحاد الأوروبي أوقفت السماح بمرور المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس في 8 أبريل بسبب العقوبات المفروضة".وأوقفت خدمات الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي قبول المركبات المُسجلة في روسيا وبيلاروس، للسير في أراضي دول الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة العقوبات الخامسة، وفقا للبيان.وأضافت الهيئة الروسية أنه وفقًا للبيانات الحالية، لا تنطبق القيود حتى الآن على نقل البضائع الطبية والغذائية والزراعية، بما في ذلك القمح، وكذلك إيصال إمدادات الطاقة والمعادن غير الحديدية والأسمدة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/وزير-المالية-الروسي-في-اجتماع-البريكس-العقوبات-ضد-روسيا-تؤدي-إلى-أزمة-لكن-يمكننا-كدول-مواجهتها-1061010745.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, بيلاروس
الاتحاد الأوروبي يحظر سير المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس
13:46 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 13:48 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
حظرت دول الاتحاد الأوروبي، السماح بسير المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس اعتبارا من 8 أبريل/نيسان، ضمن حملة العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، إن "دول الاتحاد الأوروبي أوقفت السماح بمرور المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس في 8 أبريل بسبب العقوبات المفروضة".
وأوقفت خدمات الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي قبول المركبات المُسجلة في روسيا وبيلاروس، للسير في أراضي دول الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة العقوبات الخامسة
، وفقا للبيان.
وأضافت الهيئة الروسية أنه وفقًا للبيانات الحالية، لا تنطبق القيود حتى الآن على نقل البضائع الطبية والغذائية والزراعية، بما في ذلك القمح، وكذلك إيصال إمدادات الطاقة والمعادن غير الحديدية والأسمدة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.