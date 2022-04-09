https://arabic.sputniknews.com/20220409/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مخيم-جنين-شمالي-الضفة-ويشتبك-مع-مسلحين-1060997358.html
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة ويشتبك مع مسلحين
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة ويشتبك مع مسلحين
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه اقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية وتبادل إطلاق النار مع مسلحين، في تطور أعقب تعزيز قواته على خط التماس ردا على عدد من... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T07:39+0000
2022-04-09T07:39+0000
2022-04-09T07:39+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان إن قواته تنفذ نشاطا عسكريا في جنين، وأضافت إذاعة الجيش إن تبادلا لإطلاق النار وقع مع مسلحين فلسطينيين خلال التوغل.وبيّنت أن القوات داهمت منزلا يعود لعائلة رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة التي خلفت 3 قتلى إسرائيليين.ونقل رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، منير الجاغوب، عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا فلسطينيا قتل خلال التوغل الإسرائيلي.في السياق ذاته، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل أحمد السعدي أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام القوات لمخيم جنين.وفي وقت سابق، أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مساء أمس الجمعة، عن استنكارها لإدانة كل من تركيا والبحرين لعملية تل أبيب التي قُتل فيها 3 إسرائيليين، معتبرة أن مقاومة الشعب الفلسطينية حق تكفله كل القوانين الدولية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، لقناة "الميادين"، عقب إدانة السفارة التركية لدى تل أبيب ووزارة الخارجية البحرينية للعملية التي نفذها الفلسطيني رعد حازم الذي قتل في أعقاب الهجوم.وقال قاسم: "نستهجن تصريحات السفارة التركية لدى الكيان الصهيوني، والخارجية البحرينية، والتي استنكرت العملية الفدائية في تل أبيب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة ويشتبك مع مسلحين
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه اقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية وتبادل إطلاق النار مع مسلحين، في تطور أعقب تعزيز قواته على خط التماس ردا على عدد من الهجمات التي نفذها فلسطينيون وراح ضحيتها إسرائيليون أخيرا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الجيش في بيان إن قواته تنفذ نشاطا عسكريا في جنين، وأضافت إذاعة الجيش إن تبادلا لإطلاق النار وقع مع مسلحين فلسطينيين خلال التوغل.
وبيّنت أن القوات داهمت منزلا يعود لعائلة رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة التي خلفت 3 قتلى إسرائيليين.
ونقل رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، منير الجاغوب، عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا فلسطينيا قتل خلال التوغل الإسرائيلي.
في السياق ذاته، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل أحمد السعدي أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام القوات لمخيم جنين.
وفي وقت سابق، أعربت حركة المقاومة الإسلامية
الفلسطينية "حماس"، مساء أمس الجمعة، عن استنكارها لإدانة كل من تركيا والبحرين لعملية تل أبيب التي قُتل فيها 3 إسرائيليين، معتبرة أن مقاومة الشعب الفلسطينية حق تكفله كل القوانين الدولية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، لقناة "الميادين
"، عقب إدانة السفارة التركية لدى تل أبيب ووزارة الخارجية البحرينية للعملية التي نفذها الفلسطيني رعد حازم الذي قتل في أعقاب الهجوم.
وقال قاسم: "نستهجن تصريحات السفارة التركية لدى الكيان الصهيوني، والخارجية البحرينية، والتي استنكرت العملية الفدائية في تل أبيب".