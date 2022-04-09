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https://arabic.sputniknews.com/20220409/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-أجنبية-في-مياه-الخليج-1060997804.html
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج
أعلنت إيران، اليوم السبت، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتوقيف واحتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل وقودا مهربا. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T07:55+0000
2022-04-09T07:55+0000
إيران
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وحسب وكالة أنباء فارس، قالت السلطات الإيرانية إنه تم أثناء تفتيش السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب.وأضافت أنه تم اعتقال أفراد الطاقم الأجنبي المكون من 11 شخصا، لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.وأوضحت السلطات أنه تم أيضا رصد وتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الإقليمية الإيرانية.وأكدت اعتقال 3 أفراد كانوا على متن الزورق الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الحرس-الثوري-الأمن-المستدام-في-الخليج-ومضيق-هرمز-خطنا-الأحمر-1060116169.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

07:55 GMT 09.04.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYزورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز
زورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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أعلنت إيران، اليوم السبت، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتوقيف واحتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل وقودا مهربا.
وحسب وكالة أنباء فارس، قالت السلطات الإيرانية إنه تم أثناء تفتيش السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب.
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وأضافت أنه تم اعتقال أفراد الطاقم الأجنبي المكون من 11 شخصا، لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.
وأوضحت السلطات أنه تم أيضا رصد وتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الإقليمية الإيرانية.
وأكدت اعتقال 3 أفراد كانوا على متن الزورق الإيراني.
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