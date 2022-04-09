https://arabic.sputniknews.com/20220409/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-أجنبية-في-مياه-الخليج-1060997804.html
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج
أعلنت إيران، اليوم السبت، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتوقيف واحتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل وقودا مهربا. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T07:55+0000
2022-04-09T07:55+0000
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وحسب وكالة أنباء فارس، قالت السلطات الإيرانية إنه تم أثناء تفتيش السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب.وأضافت أنه تم اعتقال أفراد الطاقم الأجنبي المكون من 11 شخصا، لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.وأوضحت السلطات أنه تم أيضا رصد وتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الإقليمية الإيرانية.وأكدت اعتقال 3 أفراد كانوا على متن الزورق الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الحرس-الثوري-الأمن-المستدام-في-الخليج-ومضيق-هرمز-خطنا-الأحمر-1060116169.html
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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج
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أعلنت إيران، اليوم السبت، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتوقيف واحتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل وقودا مهربا.
وحسب وكالة أنباء فارس
، قالت السلطات الإيرانية إنه تم أثناء تفتيش السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب.
وأضافت أنه تم اعتقال أفراد الطاقم الأجنبي المكون من 11 شخصا، لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.
وأوضحت السلطات أنه تم أيضا رصد وتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الإقليمية الإيرانية.
وأكدت اعتقال 3 أفراد كانوا على متن الزورق الإيراني.