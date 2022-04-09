https://arabic.sputniknews.com/20220409/الحكومة-المصرية-تنفي-وجود-تعقيدات-في-إجراءات-توريد-المزارعين-محصول-القمح-1061006715.html

الحكومة المصرية تنفي وجود تعقيدات في إجراءات توريد المزارعين محصول القمح

الحكومة المصرية تنفي وجود تعقيدات في إجراءات توريد المزارعين محصول القمح

نفت الحكومة المصرية وجود أي تعقيدات في إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T11:50+0000

2022-04-09T11:50+0000

2022-04-09T11:50+0000

أخبار مصر الآن

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ووفقا لبيان نشرته الحكومة المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة، ليس له أساس من الصحة.واوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي، تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين.وعدد البيان من تلك التسهيلات "الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضي، فضلاً عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيهاً، ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيهاً".ولفت بيان الحكومة المصرية إلى أن الدولة قد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلي، والتي يتمثل أبرزها في تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتي تضم في عضويتها ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل أي عقبات أمام المزارعين، إلى جانب تخصيص 450 لجنة لاستلام القمح والقيام بعمليات الوزن والفحص لتحديد درجة النظافة والرطوبة، على أن يبدأ العمل في نقاط استلام الأقماح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ودعا البيان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحكومة-المصرية-تؤكد-وجود-احتياطي-استراتيجي-من-القمح-يكفي-8-أشهر-1059611178.html

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