https://arabic.sputniknews.com/20220409/الخارجية-الإيرانية-إصدار-تأشيرات-مجانية-لمشجعي-مونديال-قطر-القادمين-إلى-البلاد-1061020114.html
الخارجية الإيرانية: إصدار تأشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر القادمين إلى البلاد
الخارجية الإيرانية: إصدار تأشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر القادمين إلى البلاد
اقترحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إصدار تأشيرات دخول مجانية للزوار الأجانب الراغبين في زيارة البلاد خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم 2022 المقامة... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن هذا الاقتراح سيمنح مشجعي مونديال كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022"، تأشيرات مجانية لرحلة واحدة أو رحلتين أو متعددة الرحلات، وهي تأشيرة صالحة لفترة شهرين وإقامة 20 يوما في البلاد.وفي السياق نفسه، أعلن أفشار فتح الهي، رئيس منطقة قشم الإيرانية الاقتصادية الحرة، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة بدعم خطط التحضير لاستقبال جزء من مشجعي كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر 2022.ونقلت وكالة إرنا عن أفشار فتح الهي، أنه سيتم تشكيل لجنة إيرانية خاصة بالتحضير لاستقبال جزء من مشجعي كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022، والتي ستقام باستضافة "دولة قطر الصديقة والشقيقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد المسؤول الإيراني أنه سيتم تشكيل هذه اللجنة في ضوء المباحثات الهاتفية بين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر، الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، مشددا على استعداد إيران للمساهمة في إقامة أفضل وأجمل مباريات كأس العالم 2022، داخل ما أسماها بـ"الجزر الإيرانية القريبة من دولة قطر".وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول سبل التعاون في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر في وقت لاحق من العام الجاري.عبر رئيسي عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع المساعدة لقطر في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022، من جزرها القريبة من قطر.من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-الإيراني-سبل-التعاون-في-تنظيم-كأس-العالم-2022-1060823540.html
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أخبار قطر اليوم, إيران, العالم العربي
الخارجية الإيرانية: إصدار تأشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر القادمين إلى البلاد
17:15 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
اقترحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إصدار تأشيرات دخول مجانية للزوار الأجانب الراغبين في زيارة البلاد خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن هذا الاقتراح سيمنح مشجعي مونديال كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022"، تأشيرات مجانية لرحلة واحدة أو رحلتين أو متعددة الرحلات، وهي تأشيرة صالحة لفترة شهرين وإقامة 20 يوما في البلاد.
وفي السياق نفسه، أعلن أفشار فتح الهي، رئيس منطقة قشم الإيرانية الاقتصادية الحرة، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة بدعم خطط التحضير
لاستقبال جزء من مشجعي كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر 2022.
ونقلت وكالة إرنا عن أفشار فتح الهي، أنه سيتم تشكيل لجنة إيرانية خاصة بالتحضير لاستقبال جزء من مشجعي كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022، والتي ستقام باستضافة "دولة قطر الصديقة والشقيقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد المسؤول الإيراني أنه سيتم تشكيل هذه اللجنة في ضوء المباحثات الهاتفية بين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر، الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، مشددا على استعداد إيران للمساهمة في إقامة أفضل وأجمل مباريات كأس العالم 2022، داخل ما أسماها بـ"الجزر الإيرانية القريبة من دولة قطر".
وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مباحثات مع أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول سبل التعاون في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر في وقت لاحق من العام الجاري.
عبر رئيسي عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع المساعدة لقطر في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022، من جزرها القريبة من قطر.
من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.