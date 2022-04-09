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https://arabic.sputniknews.com/20220409/الخارجية-الروسية-موسكو-تخطط-لضمان-الملاحة-للأساطيل-التجارية-الروسية-عن-طريق-بحر-الشمال-1060999422.html
الخارجية الروسية: موسكو تخطط لضمان الملاحة للأساطيل التجارية الروسية عن طريق بحر الشمال
الخارجية الروسية: موسكو تخطط لضمان الملاحة للأساطيل التجارية الروسية عن طريق بحر الشمال
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تخطط لضمان الملاحة على مدار العام للأسطول التجاري على طول طريق بحر الشمال. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:07+0000
2022-04-09T09:07+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان رئيس مجلس إدارة لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، الدبلوماسي نيكولاي كورتشونوف، الذي قال بهذا الصدد: "ستزداد أهمية تطوير الملاحة البحرية في القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، ولا سيما في اتجاهه الشرقي في المستقبل القريب".وأضاف كورتشونوف، قائلا: "وتهدف الخطط إلى ضمان الملاحة على مدار العام للأسطول التجاري، لكن الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى التطور السريع لسوق آسيا والمحيط الهادي التي أصبحت محركا للنمو الاقتصادي العالمي".وأشار كورتشونوف إلى أن هذا يعني زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات المعدنية والمواد الاستراتيجية، والتي لها أهمية رئيسية لتنمية الاقتصاد، بما في ذلك في سياق التحول العالمي للطاقة.وأكد كورتشونوف على أهمية وضرورة تطوير طريق بحر الشمال من أجل ضمان التشغيل السلس للاقتصاد العالمي، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، تفقد السوق الأوروبية جاذبيتها السابقة بسبب التوقعات غير الواضحة للنمو الاقتصادي والمخاطر السياسية والقانونية الكبيرة، والتي كما أظهرت الأحداث الأخيرة تُدخل عنصر عدم الاستقرار وعدم اليقين في التعاون مع الشركاء في هذا المنطقة ".وقال الدبلوماسي: "بشكل عام، يلعب التطوير الإضافي للطرق البحرية الشمالية دورا متزايدا في سياق ضمان الأداء السلس للاقتصاد العالمي بأسره". وفي وقت سابق، وافق ممثلو الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتنص على حظر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي واستيراد الفحم من روسيا بدءا من أغسطس/آب المقبل.
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الخارجية الروسية: موسكو تخطط لضمان الملاحة للأساطيل التجارية الروسية عن طريق بحر الشمال

09:07 GMT 09.04.2022
© Sputnik . Павел Львов / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات طواقم البحث والإنقاذ التابعة لأسطول الشمال في بحر بارنتس، روسيا  ، 18 يونيو 2020
تدريبات طواقم البحث والإنقاذ التابعة لأسطول الشمال في بحر بارنتس، روسيا  ، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Павел Львов
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تخطط لضمان الملاحة على مدار العام للأسطول التجاري على طول طريق بحر الشمال.
وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان رئيس مجلس إدارة لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، الدبلوماسي نيكولاي كورتشونوف، الذي قال بهذا الصدد: "ستزداد أهمية تطوير الملاحة البحرية في القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، ولا سيما في اتجاهه الشرقي في المستقبل القريب".
وأضاف كورتشونوف، قائلا: "وتهدف الخطط إلى ضمان الملاحة على مدار العام للأسطول التجاري، لكن الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى التطور السريع لسوق آسيا والمحيط الهادي التي أصبحت محركا للنمو الاقتصادي العالمي".
وأشار كورتشونوف إلى أن هذا يعني زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات المعدنية والمواد الاستراتيجية، والتي لها أهمية رئيسية لتنمية الاقتصاد، بما في ذلك في سياق التحول العالمي للطاقة.
وأكد كورتشونوف على أهمية وضرورة تطوير طريق بحر الشمال من أجل ضمان التشغيل السلس للاقتصاد العالمي، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، تفقد السوق الأوروبية جاذبيتها السابقة بسبب التوقعات غير الواضحة للنمو الاقتصادي والمخاطر السياسية والقانونية الكبيرة، والتي كما أظهرت الأحداث الأخيرة تُدخل عنصر عدم الاستقرار وعدم اليقين في التعاون مع الشركاء في هذا المنطقة ".
وقال الدبلوماسي: "بشكل عام، يلعب التطوير الإضافي للطرق البحرية الشمالية دورا متزايدا في سياق ضمان الأداء السلس للاقتصاد العالمي بأسره".
وفي وقت سابق، وافق ممثلو الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتنص على حظر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي واستيراد الفحم من روسيا بدءا من أغسطس/آب المقبل.
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