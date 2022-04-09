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الداخلية الروسية توقع اتفاقا للتعاون والتنسيق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الداخلية الروسية توقع اتفاقا للتعاون والتنسيق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، وقع اتفاقًا للتعاون والتنسيق مع نظيريه في دونيتسك... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T07:11+0000
2022-04-09T07:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الداخلية الروسية: "وقّع وزير الداخلية الروسية، فلاديمير كولوكولتسيف، اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية الروسية ووزارتي الداخلية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأضاف البيان أن التوقيع تم بين وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الداخلية لجمهورية لوغانسك الشعبية إيغور كورتين وأليكسي ديكي وزير الداخلية في دونيتسك الشعبية.واتفق الطرفان على تنسيق الجهود في العديد من المجالات، بما في ذلك كشف ومنع جرائم العنف ضد الأشخاص والاتجار بالبشر والأنشطة المتطرفة، بالإضافة إلى محاربة الفساد والأعمال غير القانونية في المجال الاقتصادي ومواجهة تجارة الأسلحة غير المشروعة وتهريب المخدرات.
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الداخلية الروسية توقع اتفاقا للتعاون والتنسيق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

07:11 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 09.04.2022)
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مدينة ماكييفكا، رجال الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، وقع اتفاقًا للتعاون والتنسيق مع نظيريه في دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وجاء في بيان الداخلية الروسية: "وقّع وزير الداخلية الروسية، فلاديمير كولوكولتسيف، اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية الروسية ووزارتي الداخلية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأضاف البيان أن التوقيع تم بين وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الداخلية لجمهورية لوغانسك الشعبية إيغور كورتين وأليكسي ديكي وزير الداخلية في دونيتسك الشعبية.
واتفق الطرفان على تنسيق الجهود في العديد من المجالات، بما في ذلك كشف ومنع جرائم العنف ضد الأشخاص والاتجار بالبشر والأنشطة المتطرفة، بالإضافة إلى محاربة الفساد والأعمال غير القانونية في المجال الاقتصادي ومواجهة تجارة الأسلحة غير المشروعة وتهريب المخدرات.
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