https://arabic.sputniknews.com/20220409/الداخلية-الروسية-توقع-اتفاقا-للتعاون-والتنسيق-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-المستقلتين-1060996599.html
الداخلية الروسية توقع اتفاقا للتعاون والتنسيق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الداخلية الروسية توقع اتفاقا للتعاون والتنسيق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، وقع اتفاقًا للتعاون والتنسيق مع نظيريه في دونيتسك... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T07:11+0000
2022-04-09T07:11+0000
2022-04-09T07:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060332559_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_3c1d4b477eb751cdd9c83b7e639c318b.jpg
وجاء في بيان الداخلية الروسية: "وقّع وزير الداخلية الروسية، فلاديمير كولوكولتسيف، اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية الروسية ووزارتي الداخلية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأضاف البيان أن التوقيع تم بين وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الداخلية لجمهورية لوغانسك الشعبية إيغور كورتين وأليكسي ديكي وزير الداخلية في دونيتسك الشعبية.واتفق الطرفان على تنسيق الجهود في العديد من المجالات، بما في ذلك كشف ومنع جرائم العنف ضد الأشخاص والاتجار بالبشر والأنشطة المتطرفة، بالإضافة إلى محاربة الفساد والأعمال غير القانونية في المجال الاقتصادي ومواجهة تجارة الأسلحة غير المشروعة وتهريب المخدرات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060332559_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_9caa482cc4d6f4d401c51354e6fb115e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الداخلية الروسية توقع اتفاقا للتعاون والتنسيق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
07:11 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، وقع اتفاقًا للتعاون والتنسيق مع نظيريه في دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وجاء في بيان الداخلية الروسية
: "وقّع وزير الداخلية الروسية، فلاديمير كولوكولتسيف، اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية الروسية ووزارتي الداخلية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأضاف البيان أن التوقيع تم بين وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الداخلية لجمهورية لوغانسك الشعبية إيغور كورتين وأليكسي ديكي وزير الداخلية في دونيتسك الشعبية.
واتفق الطرفان على تنسيق الجهود في العديد من المجالات، بما في ذلك كشف ومنع جرائم العنف ضد الأشخاص والاتجار بالبشر والأنشطة المتطرفة، بالإضافة إلى محاربة الفساد والأعمال غير القانونية في المجال الاقتصادي ومواجهة تجارة الأسلحة غير المشروعة وتهريب المخدرات.