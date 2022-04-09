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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف معهد البحوث العلمية في حماة
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف معهد البحوث العلمية في حماة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بقيام وسائل الدفاع الجوي لدى الجيش السوري بالتصدي لأهداف معادية في ريف حماة الغربي. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T16:05+0000
2022-04-09T16:49+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي فوق سماء مدينة مصياف غربي حماة وسط سوريا.وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية المعادية، قبل وصولها إلى هدفها.وختم المصدر الأمني بالقول: "باشرت الفرق الفنية عملها لتقييم الأضرار الناجمة عن العدوان، تمهيدا لإعلانها فور الانتهاء منها".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف معهد البحوث العلمية في حماة

16:05 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 16:49 GMT 09.04.2022)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بقيام وسائل الدفاع الجوي لدى الجيش السوري بالتصدي لأهداف معادية في ريف حماة الغربي.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي فوق سماء مدينة مصياف غربي حماة وسط سوريا.

وأضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، باتجاه بعض المواقع السورية بمحيط مدينة مصياف غربي حماة".

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وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية المعادية، قبل وصولها إلى هدفها.

من جهته، قال مراسل "سبوتنيك" في حماة، إن العدوان الإسرائيلي حاول استهداف معهد البحوث العلمية الدفاعية في منطقة (الزاوي) شمالي مدينة مصياف في ريف حماة الغربي، مبينا أن أعمدة الدخان شوهدت وهي تتصاعد في محيط المنطقة.

وختم المصدر الأمني بالقول: "باشرت الفرق الفنية عملها لتقييم الأضرار الناجمة عن العدوان، تمهيدا لإعلانها فور الانتهاء منها".
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