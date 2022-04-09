https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الألمانية-برلين-أرسلت-الحد-الأقصى-من-الأسلحة-والإمدادات-العسكرية-لأوكرانيا-1060997628.html
الدفاع الألمانية: برلين أرسلت الحد الأقصى من الأسلحة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا
الدفاع الألمانية: برلين أرسلت الحد الأقصى من الأسلحة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، أن برلين أرسلت الحد الأقصى من الأسلحة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا، مشيرة إلى توقفها حاليا عن إرسال المزيد. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T07:53+0000
2022-04-09T07:53+0000
2022-04-09T07:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، خلال مقابلة مع صحيفة "Augsburger Allgemeine"، قالت فيها: "ألمانيا وصلت إلى الحد الأقصى من حيث إرسال إمدادات الأسلحة إلى كييف ومناقشة مسألة الإمدادات المباشرة قد توقفت حاليا".وأضافت الوزيرة، قائلة: "يجب أن أقول بصراحة إنه فيما يتعلق بالإمدادات من مخزون الجيش الألماني، فقد وصلنا الآن إلى الحد الأقصى. بعد كل شيء يجب أن تظل القوات قادرة على ضمان الدفاع عن البلاد".وتابعت لامبرخت، قائلة: "ألمانيا تنسق باستمرار إجراءاتها بشأن امدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين ترسل إلى كييف جميع الأسلحة من مخزونات القوات المسلحة الألمانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الألمانية: برلين أرسلت الحد الأقصى من الأسلحة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، أن برلين أرسلت الحد الأقصى من الأسلحة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا، مشيرة إلى توقفها حاليا عن إرسال المزيد.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، خلال مقابلة مع صحيفة "Augsburger Allgemeine"
، قالت فيها: "ألمانيا وصلت إلى الحد الأقصى من حيث إرسال إمدادات الأسلحة إلى كييف ومناقشة مسألة الإمدادات المباشرة قد توقفت حاليا".
وأضافت الوزيرة، قائلة: "يجب أن أقول بصراحة إنه فيما يتعلق بالإمدادات من مخزون الجيش الألماني، فقد وصلنا الآن إلى الحد الأقصى. بعد كل شيء يجب أن تظل القوات قادرة على ضمان الدفاع عن البلاد".
وتابعت لامبرخت، قائلة: "ألمانيا تنسق باستمرار إجراءاتها بشأن امدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين ترسل إلى كييف جميع الأسلحة من مخزونات القوات المسلحة الألمانية.