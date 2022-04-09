https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الروسية-تحذر-من-استفزاز-جديد-لاتهام-روسيا-بجرائم-ضد-مدنيين-في--إربن-الأوكرانية--1061005075.html
الدفاع الروسية تحذر من استفزاز جديد لاتهام روسيا بجرائم ضد مدنيين في إربن الأوكرانية
الدفاع الروسية تحذر من استفزاز جديد لاتهام روسيا بجرائم ضد مدنيين في إربن الأوكرانية
يواصل الجيش الروسي لليوم الـ45 ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:18+0000
2022-04-09T11:18+0000
2022-04-09T11:18+0000
راديو
حول العالم
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الدفاع الروسية تحذر من استفزاز جديد لاتهام روسيا بجرائم ضد مدنيين في إربن الأوكرانية
الدفاع الروسية تحذر من استفزاز جديد لاتهام روسيا بجرائم ضد مدنيين في إربن الأوكرانية
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية امتلاكها معلومات مؤكدة تشير إلى ان سلطات كييف تخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة كييف، لافتة إلى حقيقة أن القوات الروسية غادرت المنطقة المذكورة منذ أكثر من أسبوع.يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
الدفاع الروسية تحذر من استفزاز جديد لاتهام روسيا بجرائم ضد مدنيين في إربن الأوكرانية
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يواصل الجيش الروسي لليوم الـ45 ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. رغم مضي الغرب قدما في فرض عقوبات على موسكو وإمداد كييف بالأسلحة.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية امتلاكها معلومات مؤكدة تشير إلى ان سلطات كييف تخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة كييف، لافتة إلى حقيقة أن القوات الروسية غادرت المنطقة المذكورة منذ أكثر من أسبوع.
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" هذه المسرحيات المفبركة قد مررنا بها في جميع الدول العربية، التي لمسها ما يسمى الربيع العربي، وخاصة في سوريا، من خلال ما يسمى بمسرحيات الكيميائي، ومن خلال الصور المفبركة، التي تم من خلالها أو بناء عليها فرض قانون قيصر، بهدف خنق الشعب السوري، فطالما أن المدرسة واحدة، والمخطط واحد فلا غرابة على الإطلاق، أن يتم تكرار هذه الفبركات في أوكرانيا لتشويه صورة روسيا وقواتها المسلحة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..