https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الروسية-تدمير-عدد-من-الطائرات-الحربية-في-مطار-بولتافا-وإسقاط-4-طائرات-مسيرة-1060997954.html
الدفاع الروسية: تدمير عدد من الطائرات الحربية في مطار بولتافا وإسقاط 4 طائرات مسيرة
الدفاع الروسية: تدمير عدد من الطائرات الحربية في مطار بولتافا وإسقاط 4 طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير عدد من الطائرات الحربية في مطار بولتافا وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مخازن أسلحة ونفط في مناطق مختلقة في... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T08:03+0000
2022-04-09T08:03+0000
2022-04-09T08:08+0000
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير عدد من الطائرات الحربية في مطار بولتافا وإسقاط 4 طائرات مسيرة
08:03 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير عدد من الطائرات الحربية في مطار بولتافا وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مخازن أسلحة ونفط في مناطق مختلقة في أوكرانيا.