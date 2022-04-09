https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لطلعات-جوية-لطائرات-سو-30-وسو-35-لتدمير-أهداف-أوكرانية-1060996395.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لطلعات جوية لطائرات "سو 30" و"سو 35" لتدمير أهداف أوكرانية
الدفاع الروسية تنشر فيديو لطلعات جوية لطائرات "سو 30" و"سو 35" لتدمير أهداف أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو لطلعة جوية قامت بها طائرات روسية حربية من طراز "سو 30" و"سو 35". 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T07:03+0000
2022-04-09T07:03+0000
2022-04-09T07:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا، قالت فيه إن الطلعة الجوية التي قامت بها الطائرات الحربية الروسية من طراز "سو 30" و"سو 35" هدفها كان تدمير رادار جوي أوكراني ومنظومة دفاع جوي من طراز "بوك إم 1".وبحسب البيان، انطلقت الطائرات الحربية الروسية من المطار ضمن إطار استهداف القواعد والأسلحة التابعة للجيش الأوكراني، حيث استطاعت خلال الطلعة الجوية من تدمير عدد من الأهداف العسكرية وبينها مضادات للطائرات وردار جوي، بالإضافة إلى منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن الطائرات استخدمت صواريخ جو أرض موجهة لتدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية.وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الروسية تنشر فيديو لطلعات جوية لطائرات "سو 30" و"سو 35" لتدمير أهداف أوكرانية
07:03 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو لطلعة جوية قامت بها طائرات روسية حربية من طراز "سو 30" و"سو 35".
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا، قالت فيه إن الطلعة الجوية التي قامت بها الطائرات الحربية الروسية من طراز "سو 30" و"سو 35" هدفها كان تدمير رادار جوي أوكراني ومنظومة دفاع جوي من طراز "بوك إم 1".
وبحسب البيان، انطلقت الطائرات الحربية الروسية من المطار ضمن إطار استهداف القواعد والأسلحة التابعة للجيش الأوكراني، حيث استطاعت خلال الطلعة الجوية من تدمير عدد من الأهداف العسكرية وبينها مضادات للطائرات وردار جوي، بالإضافة إلى منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك".
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن الطائرات استخدمت صواريخ جو أرض موجهة لتدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية.
وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.