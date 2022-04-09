https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-السعودية-تفتح-بوابة-القبول-والتجنيد-الموحد-لـالرجال-والنساء-1061024927.html
الدفاع السعودية تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد لـ"الرجال والنساء"
الدفاع السعودية تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد لـ"الرجال والنساء"
أعلنت وزارة الدفاع، في المملكة العربية السعودية، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T21:33+0000
2022-04-09T21:33+0000
2022-04-09T21:33+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأكدت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية "رجال ونساء" للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة "رقيب" حتى "جندي".وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط الإلكتروني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
الدفاع السعودية تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد لـ"الرجال والنساء"
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أعلنت وزارة الدفاع، في المملكة العربية السعودية، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية.
وأكدت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية "رجال ونساء" للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة "رقيب" حتى "جندي".
وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط
الإلكتروني.