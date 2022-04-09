عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-السعودية-تفتح-بوابة-القبول-والتجنيد-الموحد-لـالرجال-والنساء-1061024927.html
الدفاع السعودية تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد لـ"الرجال والنساء"
الدفاع السعودية تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد لـ"الرجال والنساء"
أعلنت وزارة الدفاع، في المملكة العربية السعودية، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T21:33+0000
2022-04-09T21:33+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749151_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_deab08533b453783604fe930a8819a02.jpg
وأكدت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية "رجال ونساء" للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة "رقيب" حتى "جندي".وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط الإلكتروني.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749151_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_dfbe11a69d7521a2f263cd6a809ed2b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم

الدفاع السعودية تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد لـ"الرجال والنساء"

21:33 GMT 09.04.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع، في المملكة العربية السعودية، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية.
وأكدت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية "رجال ونساء" للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة "رقيب" حتى "جندي".
وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط الإلكتروني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала