https://arabic.sputniknews.com/20220409/السباق-الدرامي-الرمضاني-وتحديات-عرض-قضايا-المجتمع-1061003791.html
السباق الدرامي الرمضاني وتحديات عرض قضايا المجتمع
السباق الدرامي الرمضاني وتحديات عرض قضايا المجتمع
يعتبر شهر رمضان أرضية واسعة للسّباق الدرامي ومجالا كبيرا لعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية وفرصة لإيصال رسالة كل عمل إلى المشاهدين والمجتمع، وهذه السنة... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:52+0000
2022-04-09T10:52+0000
2022-04-09T10:55+0000
راديو
صدى الحياة
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السباق الدرامي الرمضاني وتحديات عرض قضايا المجتمع
السباق الدرامي الرمضاني وتحديات عرض قضايا المجتمع
نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن مدى واقعية الدراما العربية لهذه السنة في سباق المسلسلات الرمضانية، وما هي أبرز القضايا التي تم تناولها؟.حول هذا الموضوع، قالت الناقدة والكاتبة الصحفية المصرية، خيرية البشلاوي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
السباق الدرامي الرمضاني وتحديات عرض قضايا المجتمع
10:52 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
يعتبر شهر رمضان أرضية واسعة للسّباق الدرامي ومجالا كبيرا لعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية وفرصة لإيصال رسالة كل عمل إلى المشاهدين والمجتمع، وهذه السنة تناولت أغلب المسلسلات العربية قضايا مجتمعية شائكة وواقعية إلى حد كبيـر.
نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن مدى واقعية الدراما العربية لهذه السنة في سباق المسلسلات الرمضانية، وما هي أبرز القضايا التي تم تناولها؟.
حول هذا الموضوع، قالت الناقدة والكاتبة الصحفية المصرية، خيرية البشلاوي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الكاتب يعتمد في كتابته للسيناريو على متابعته لما يدور في المجتمع من القضايا، ويكون له هم اجتماعي، ويجب عليه اختيار القضية التي يراها تستحق الطرح عبر وسيط إعلامي قوي، مثل الدراما التلفزيونية، وفي رمضان بالتحديد تكون نسبة المشاهدة أعلى، فالعائلات تشاهد المسلسلات بشكل عفوي ومزاجي وبشكل يتفق مع اهتمامتهم وثقافاتهم، وبالتالي يكون هناك تنوع كبير في الموضوعات، قد تكون اجتماعية أو دينية أو عسكرية أو سياسية، ويمكن أن تجتمع في مسلسل واحد".
وحول المسلسل المصري "فاتن أمل حربي"، أشارت إلى أن "كتابة النص كانت جيدة جدا والحوار يعبّر فعلا عن طريقة الحوار بين زوج متسلّط وقاسي ومهيمنة عليه إيديولوجية أنه الأقوى والأفضل وأنه قوّام على المرأة، وأيضا العمل الذي قام به المخرج محمد جمال العدل كان رائعا، وعملية اختيار الممثلين وإدارة الحوار في المسلسل كان بطريقة ذكية جدا، كذلك المشاهد تم تصويرها بطريقة واقعية، وتسليط الضوء على امراة ترفض أن تكون ضعيفة وترى أنه يجب أن يكون لها مكانا في المجتمع وتحاول مقاومة التسلط والعبودية، ووعي الكاتب بأن النص كان عبارة عن تركيبة اجتماعية تصف إيديولوجية فرضها مجتمع متراجع ومتخلف في نظرته للمرأة".
التفاصيل في الملف الصوتي...