https://arabic.sputniknews.com/20220409/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يحذر-الدول-الغربية-من-مواجهة-مباشرة-مع-الولايات-المتحدة-1060995065.html

السفير الروسي لدى واشنطن: استفزازت الدول الغربية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وأمريكا

السفير الروسي لدى واشنطن: استفزازت الدول الغربية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وأمريكا

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T05:54+0000

2022-04-09T05:54+0000

2022-04-09T06:00+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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وجاءت تصريحات أنتونوف خلال مقابلة خاصة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال فيها إن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الجارية، حيث تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وبالتالي إثارة المزيد من إراقة الدماء". وشدد أنتونوف، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة". وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.

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العالم