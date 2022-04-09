https://arabic.sputniknews.com/20220409/السلطات-الأمريكية-تفرج-بالخطأ-عن-مطلق-النار-على-حارس-كلاب-ليدي-غاغا-1061019378.html
السلطات الأمريكية تفرج بالخطأ عن مطلق النار على حارس كلاب ليدي غاغا
السلطات الأمريكية تفرج بالخطأ عن مطلق النار على حارس كلاب ليدي غاغا
ذكرت السلطات الأمريكية أنه تم إطلاق سراح الرجل الذي تم اعتقاله العام الماضي بتهمة إطلاقه النار على حارس كلاب المغنية الأمريكية، ليدي غاغا. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T16:43+0000
2022-04-09T16:43+0000
2022-04-09T16:43+0000
مجتمع
منوعات
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وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن المشتبه به، جيمس جاكسون (19 عاما) أُطلق سراحه بالخطأ، بعد مثوله أمام المحكمة، يوم الأربعاء الماضي.وقالت إدارة شرطة المقاطعة في بيان إن جيمس جاكسون كان يواجه تهمة محاولة قتل عندما أطلق سراحه من سجن مقاطعة لوس أنجلوس يوم الأربعاء "بسبب خطأ كتابي''، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقال البيان إن مكتب الجرائم الكبرى التابع للشرطة، يعمل على العثور على جاكسون.وتم اتهام جيمس جاكسون إلى جانب اثنين آخرين هما جايلين وايت (19 عاما) ولافاييت والي (27 عاما) بمحاولة القتل والسرقة من الدرجة الثانية، والتآمر لارتكاب السرقة، فيما يتعلق بإطلاق النار على رايان فيشر، الذي كان يصطحب كلاب ليدي غاغا في نزهة.وجيمس جاكسون هو مطلق النار المزعوم في الحادث، وهو متهم أيضا بالاعتداء بسلاح ناري نصف آلي، وحمل سلاح ناري مخفي في سيارة أثناء كونه مجرما.وفي الحادث، سُرقت كلبتان من البولدغ الفرنسيتان للمغنية، ليدي غاغا، وعرضت مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار مقابل عودة الكلاب بأمان، لكن تم الإبلاغ الشهر الماضي بأنها لم تدفع المال بعد إلى الشخص الذي أعاد الحيوانات الأليفة التي تم اختطافها، بناء على نصيحة الشرطة التي لا تزال تحقق في ملابسات الحادث بأكمله.
https://arabic.sputniknews.com/20210302/حارس-كلاب-ليدي-غاغا-يروي-لأول-مرة-كواليس-مثيرة-عن-نجاته-من-موت-وشيك-1048254435.html
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مجتمع, منوعات
السلطات الأمريكية تفرج بالخطأ عن مطلق النار على حارس كلاب ليدي غاغا
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ذكرت السلطات الأمريكية أنه تم إطلاق سراح الرجل الذي تم اعتقاله العام الماضي بتهمة إطلاقه النار على حارس كلاب المغنية الأمريكية، ليدي غاغا.
وأفادت شبكة "إن بي سي"
الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن المشتبه به، جيمس جاكسون (19 عاما) أُطلق سراحه بالخطأ، بعد مثوله أمام المحكمة، يوم الأربعاء الماضي.
وقالت إدارة شرطة المقاطعة في بيان إن جيمس جاكسون كان يواجه تهمة محاولة قتل عندما أطلق سراحه من سجن مقاطعة لوس أنجلوس يوم الأربعاء "بسبب خطأ كتابي''، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وقال البيان إن مكتب الجرائم الكبرى التابع للشرطة، يعمل على العثور على جاكسون.
وتم اتهام جيمس جاكسون إلى جانب اثنين آخرين هما جايلين وايت (19 عاما) ولافاييت والي (27 عاما) بمحاولة القتل والسرقة من الدرجة الثانية، والتآمر لارتكاب السرقة، فيما يتعلق بإطلاق النار على رايان فيشر، الذي كان يصطحب كلاب ليدي غاغا في نزهة.
وجيمس جاكسون هو مطلق النار المزعوم في الحادث، وهو متهم أيضا بالاعتداء بسلاح ناري نصف آلي، وحمل سلاح ناري مخفي في سيارة أثناء كونه مجرما.
وفي الحادث، سُرقت كلبتان من البولدغ الفرنسيتان للمغنية، ليدي غاغا، وعرضت مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار مقابل عودة الكلاب بأمان، لكن تم الإبلاغ الشهر الماضي بأنها لم تدفع المال بعد إلى الشخص الذي أعاد الحيوانات الأليفة التي تم اختطافها، بناء على نصيحة الشرطة التي لا تزال تحقق في ملابسات الحادث بأكمله.