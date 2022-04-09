https://arabic.sputniknews.com/20220409/السلطات-اليابانية-تحذف-تنظيم-آزوف-من-قائمة-التنظيمات-الإرهابية-في-البلاد-1061001081.html
السلطات اليابانية تحذف تنظيم "آزوف" من قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد
السلطات اليابانية تحذف تنظيم "آزوف" من قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد
أعلنت إدارة مباحث الأمن العام التابعة لوزارة العدل اليابانية، اليوم السبت، عن إزالة تنظيم "آزوف" القومي الأوكراني الإرهابي من الكتاب المرجعي التابع للإرهاب... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:47+0000
2022-04-09T09:47+0000
2022-04-09T09:47+0000
العالم
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وأصدرت إدارة المباحث اليابانية بيانا رسميا، قالت فيه: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات نُشرت فيها معلومات خاطئة من الناحية الوقائعية تفيد بأن إدارة التحقيقات للأمن العام اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة ونأسف لهذا الموقف".وأضاف البيان الرسمي: "نشر دليل 2021 البيانات التي تم جمعها من مختلف المصادر، بما في ذلك وسائل إعلام أجنبية ويابانية وتقارير من معاهد بحثية. هذا ليس تقييمًا مستقلاً للإدارة ولا يعني أن الإدارة اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة".كما أكد التقرير أنه من أجل تجنب تكرار نشر معلومات غير صحيحة، فقد تقرر إزالة الوصف أعلاه من دليل الإرهاب الدولي على الموقع الإلكتروني للوكالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السلطات اليابانية تحذف تنظيم "آزوف" من قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد
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أعلنت إدارة مباحث الأمن العام التابعة لوزارة العدل اليابانية، اليوم السبت، عن إزالة تنظيم "آزوف" القومي الأوكراني الإرهابي من الكتاب المرجعي التابع للإرهاب الدولي لعام 2021.
وأصدرت إدارة المباحث اليابانية بيانا رسميا، قالت فيه: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات نُشرت فيها معلومات خاطئة من الناحية الوقائعية تفيد بأن إدارة التحقيقات للأمن العام اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة ونأسف لهذا الموقف".
وأضاف البيان الرسمي: "نشر دليل 2021 البيانات التي تم جمعها من مختلف المصادر، بما في ذلك وسائل إعلام أجنبية ويابانية وتقارير من معاهد بحثية. هذا ليس تقييمًا مستقلاً للإدارة ولا يعني أن الإدارة اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة".
كما أكد التقرير أنه من أجل تجنب تكرار نشر معلومات غير صحيحة، فقد تقرر إزالة الوصف أعلاه من دليل الإرهاب الدولي على الموقع الإلكتروني للوكالة.