عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220409/السلطات-اليابانية-تحذف-تنظيم-آزوف-من-قائمة-التنظيمات-الإرهابية-في-البلاد-1061001081.html
السلطات اليابانية تحذف تنظيم "آزوف" من قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد
السلطات اليابانية تحذف تنظيم "آزوف" من قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد
أعلنت إدارة مباحث الأمن العام التابعة لوزارة العدل اليابانية، اليوم السبت، عن إزالة تنظيم "آزوف" القومي الأوكراني الإرهابي من الكتاب المرجعي التابع للإرهاب... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:47+0000
2022-04-09T09:47+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101757/88/1017578870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e1913c06b3d2d03c5eb2defaa1f4561.jpg
وأصدرت إدارة المباحث اليابانية بيانا رسميا، قالت فيه: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات نُشرت فيها معلومات خاطئة من الناحية الوقائعية تفيد بأن إدارة التحقيقات للأمن العام اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة ونأسف لهذا الموقف".وأضاف البيان الرسمي: "نشر دليل 2021 البيانات التي تم جمعها من مختلف المصادر، بما في ذلك وسائل إعلام أجنبية ويابانية وتقارير من معاهد بحثية. هذا ليس تقييمًا مستقلاً للإدارة ولا يعني أن الإدارة اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة".كما أكد التقرير أنه من أجل تجنب تكرار نشر معلومات غير صحيحة، فقد تقرر إزالة الوصف أعلاه من دليل الإرهاب الدولي على الموقع الإلكتروني للوكالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101757/88/1017578870_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea0439f12b79cedf6d42a75ed86fd2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

السلطات اليابانية تحذف تنظيم "آزوف" من قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد

09:47 GMT 09.04.2022
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إدارة مباحث الأمن العام التابعة لوزارة العدل اليابانية، اليوم السبت، عن إزالة تنظيم "آزوف" القومي الأوكراني الإرهابي من الكتاب المرجعي التابع للإرهاب الدولي لعام 2021.
وأصدرت إدارة المباحث اليابانية بيانا رسميا، قالت فيه: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات نُشرت فيها معلومات خاطئة من الناحية الوقائعية تفيد بأن إدارة التحقيقات للأمن العام اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة ونأسف لهذا الموقف".
وأضاف البيان الرسمي: "نشر دليل 2021 البيانات التي تم جمعها من مختلف المصادر، بما في ذلك وسائل إعلام أجنبية ويابانية وتقارير من معاهد بحثية. هذا ليس تقييمًا مستقلاً للإدارة ولا يعني أن الإدارة اعترفت بكتيبة آزوف كمنظمة نازية جديدة".
كما أكد التقرير أنه من أجل تجنب تكرار نشر معلومات غير صحيحة، فقد تقرر إزالة الوصف أعلاه من دليل الإرهاب الدولي على الموقع الإلكتروني للوكالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала