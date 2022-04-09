https://arabic.sputniknews.com/20220409/الصحة-الفلسطينية-إصابتان-في-البطن-إحداهما-لفتاة-تبلغ-19-عاما-خلال-المواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-1061009642.html

الصحة الفلسطينية: إصابتان في البطن إحداهما لفتاة تبلغ 19 عاما خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية

الصحة الفلسطينية: إصابتان في البطن إحداهما لفتاة تبلغ 19 عاما خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفسطينية أن مواجهات اليوم مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، قد أسفرت عن إصابتين في البطن بالرصاص الحي، إحداهما لفتاة تبلغ من العمر 19... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T12:59+0000

2022-04-09T12:59+0000

2022-04-09T12:59+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "وفا"، أكدت أن 14 شخصا آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، إحداها لشابة تبلغ من العمر 19 عاما.ولفت البيان إلى أن الحالتين تم إدخالهما إلى غرف العمليات، مؤكدا أن الحالات الـ14 تعالج في مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا.وأوضح بيان الصحة الفلسطينية أن المواجهات أسفرت كذلك عن مقتل الشاب أحمد السعدي، 21 عاما، فور وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، اليوم السبت.ورفع إطلاق النار، يوم الخميس، عدد القتلى الذين سقطوا في سلسلة هجمات نفذها عرب وفلسطينيون في إسرائيل خلال الشهر الماضي إلى 14، وهي الزيادة الأعلى منذ 2016.وتعتبر جنين معقلا للنشطاء الفلسطينيين وشنت إسرائيل عددا من الغارات في المدينة خلال الأسبوعين المنصرمين.كما يبلغ الفلسطينيون عن حوادث شبه يومية من عنف المستوطنين اليهود في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014، بينما توسعت المستوطنات اليهودية في مناطق يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقلة.

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