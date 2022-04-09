https://arabic.sputniknews.com/20220409/الصحة-المصرية-لا-توجد-مخاوف-حقيقية-مرتبطة-بمتحور-إكس-إي-1061000725.html
الصحة المصرية: لا توجد مخاوف حقيقية مرتبطة بمتحور "إكس إي"
الصحة المصرية: لا توجد مخاوف حقيقية مرتبطة بمتحور "إكس إي"
أكدت وزارة الصحة المصرية عدم وجود مخاوف حقيقية مرتبطة بمتحور "إكس إي"، الذي ظهر أخيرا. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:42+0000
2022-04-09T09:42+0000
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وحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المتحدث باسمها الدكتور حسام عبد الغفار، إن "التحليل الأولي لمتحور "إكس إي" يظهر أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10% مقارنة بـ "بي إيه 2" وليس 10 أضعاف قابلية الانتشار".وأوضح: "ما نعرفه عن المتحور المؤتلف "بي إيه 1 وبي إيه 2، والمعروف إعلاميا باسم "إكس إي" هو خليط من هاتين السلالتين من متحور "أوميكرون".وقال عبد الغفار إن خبراء الصحة العامة يؤكدون أن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.وشدد على أنه حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا التحور.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الصحة-المصرية-تكتفي-ببيان-أسبوعي-عن-كورونا-بعد-تراجع-الإصابات-1059844692.html
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سلالة كورونا الجديدة, أخبار مصر الآن
الصحة المصرية: لا توجد مخاوف حقيقية مرتبطة بمتحور "إكس إي"
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أكدت وزارة الصحة المصرية عدم وجود مخاوف حقيقية مرتبطة بمتحور "إكس إي"، الذي ظهر أخيرا.
وحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المتحدث باسمها الدكتور حسام عبد الغفار، إن "التحليل الأولي لمتحور
"إكس إي" يظهر أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10% مقارنة بـ "بي إيه 2" وليس 10 أضعاف قابلية الانتشار".
وأوضح: "ما نعرفه عن المتحور المؤتلف "بي إيه 1 وبي إيه 2، والمعروف إعلاميا
باسم "إكس إي" هو خليط من هاتين السلالتين من متحور "أوميكرون".
وقال عبد الغفار إن خبراء الصحة العامة يؤكدون أن هذا النوع
من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.
وشدد على أنه حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا التحور.