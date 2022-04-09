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https://arabic.sputniknews.com/20220409/الصين-أمريكا-أنشأت-مواقع-تعذيب-سوداء-في-54-دولة-تستخدم-الاستجواب-الوحشي-المعزز---1061008678.html
الصين: أمريكا أنشأت مواقع تعذيب سوداء في 54 دولة تستخدم "الاستجواب الوحشي المعزز"
الصين: أمريكا أنشأت مواقع تعذيب سوداء في 54 دولة تستخدم "الاستجواب الوحشي المعزز"
انتقدت بكين إساءة معاملة السجناء في "مواقع تعذيب سوداء" تابعة للمخابرات الأمريكية منتشرة في أكثر من دولة حول العالم، كاشفة عن أساليب تعذيب وحشية تنتهجها هذه... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:48+0000
2022-04-09T12:48+0000
العالم
الصين
صنع في أمريكا
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وكشف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي دوري، عن قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بتنفيذ أساليب تعذيب وحشية في عدد من "المواقع السوداء في العديد من البلدان".وبحسب لي جيان، أقامت المخابرات الأمريكية هذه المواقع بحجة "الحرب على الإرهاب".مواقع لتعليم المحققين الأمريكيين أساليب التعذيب المدمرة للجسدونوهت الخارجية الصينية إلى أن الإرهابيين المزعومين المحتجزين في تلك المواقع يخضعون "للاحتجاز التعسفي سرا، ويتم انتزاع الاعترافات منهم عن طريق التعذيب"، مشيرة إلى أن هذه الأساليب أثارت انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن تقارير سرية رفعت عنها السرية نشرتها صحيفة "ذا غارديان"، أن المخابرات المركزية الأمريكية استخدمت معاقل سرية في موقع احتجاز سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان "كنموذج حي لتعليم المحققين المتدربين، ممن اصطفوا للتناوب على ضرب رأس أحد المحتجزين في جدار من الخشب الرقائقي وإغراقه بالماء المثلج. لقد تركه التعذيب في حالة من الدمار الجسدي والعقلي".المعتقلات الأمريكية تستخدم الاستجواب المعزز الوحشيوقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "معتقل خليج غوانتانامو سيء السمعة، وسجن باجرام في أفغانستان، وسجن أبو غريب في العراق، عالقون في فضائح إساءة معاملة السجناء، باستخدام أساليب الاستجواب المعزز الوحشية والمروعة، من بينها الإيهام بالغرق والحرمان من النوم".أمريكا أنشأت معتقلات في 54 دولة تضم نساء وأطفالاوقال لي جيان، إن التقرير الصادر عن مشروع تكاليف الحرب التابع لمعهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة "براون" والذي صدر في بداية عام 2022، أشار إلى أنه في "أعقاب هجمات 11 سبتمبر، دبرت الولايات المتحدة نظاما للمواقع السوداء في 54 دولة ومنطقة على الأقل في جميع أنحاء العالم".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ومع ذلك، لم يتم حتى الآن محاسبة أي مسؤول أمريكي على وضع وتنفيذ برنامج الاحتجاز والتعذيب السري".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/شينخوا-الصينية-واشنطن-تقتل-بسكين-مستعار-في-أوكرانيا-وحساباتها-الخفية-تقف-خلف-الصراع--1060800302.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الصين-تهدد-أمريكا-بسبب-زيارة-رئيسة-مجلس-النواب-لتايوان-1060938306.html
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العالم, الصين, صنع في أمريكا

الصين: أمريكا أنشأت مواقع تعذيب سوداء في 54 دولة تستخدم "الاستجواب الوحشي المعزز"

12:48 GMT 09.04.2022
© Photo / /commons.wikimediaسجن أبو غريب
سجن أبو غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Photo / /commons.wikimedia
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انتقدت بكين إساءة معاملة السجناء في "مواقع تعذيب سوداء" تابعة للمخابرات الأمريكية منتشرة في أكثر من دولة حول العالم، كاشفة عن أساليب تعذيب وحشية تنتهجها هذه المواقع الأمريكية باستخدام "أساليب الاستجواب المعزز".
وكشف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي دوري، عن قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بتنفيذ أساليب تعذيب وحشية في عدد من "المواقع السوداء في العديد من البلدان".
وبحسب لي جيان، أقامت المخابرات الأمريكية هذه المواقع بحجة "الحرب على الإرهاب".

مواقع لتعليم المحققين الأمريكيين أساليب التعذيب المدمرة للجسد

ونوهت الخارجية الصينية إلى أن الإرهابيين المزعومين المحتجزين في تلك المواقع يخضعون "للاحتجاز التعسفي سرا، ويتم انتزاع الاعترافات منهم عن طريق التعذيب"، مشيرة إلى أن هذه الأساليب أثارت انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
"شينخوا" الصينية: واشنطن تقتل "بسكين مستعار" في أوكرانيا وحساباتها الخفية تقف خلف الصراع
3 أبريل, 12:17 GMT
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن تقارير سرية رفعت عنها السرية نشرتها صحيفة "ذا غارديان"، أن المخابرات المركزية الأمريكية استخدمت معاقل سرية في موقع احتجاز سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان "كنموذج حي لتعليم المحققين المتدربين، ممن اصطفوا للتناوب على ضرب رأس أحد المحتجزين في جدار من الخشب الرقائقي وإغراقه بالماء المثلج. لقد تركه التعذيب في حالة من الدمار الجسدي والعقلي".

المعتقلات الأمريكية تستخدم الاستجواب المعزز الوحشي

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "معتقل خليج غوانتانامو سيء السمعة، وسجن باجرام في أفغانستان، وسجن أبو غريب في العراق، عالقون في فضائح إساءة معاملة السجناء، باستخدام أساليب الاستجواب المعزز الوحشية والمروعة، من بينها الإيهام بالغرق والحرمان من النوم".
© AP Photo / Lefteris Pitarakisاحتجاجات ضد سجن غوانتانامو
احتجاجات ضد سجن غوانتانامو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
احتجاجات ضد سجن غوانتانامو
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

واعتبر المتحدث أن هذه المواقع السوداء هي "أمثلة نموذجية على قيام الولايات المتحدة بانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
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7 أبريل, 11:58 GMT

أمريكا أنشأت معتقلات في 54 دولة تضم نساء وأطفالا

وقال لي جيان، إن التقرير الصادر عن مشروع تكاليف الحرب التابع لمعهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة "براون" والذي صدر في بداية عام 2022، أشار إلى أنه في "أعقاب هجمات 11 سبتمبر، دبرت الولايات المتحدة نظاما للمواقع السوداء في 54 دولة ومنطقة على الأقل في جميع أنحاء العالم".
© AP Photoسجن أبو غريب
سجن أبو غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
سجن أبو غريب
© AP Photo

وبيّن التقرير أنه "تم اعتقال أكثر من 100000 شخص في هذه المواقع، من بينهم مسلمون ونساء وأطفال. وينفق دافعو الضرائب الأمريكيون 540 مليون دولار أمريكي سنويا لمجرد احتجاز سجناء في غوانتانامو".

© REUTERS / U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoyالمعتقلين في سجن غوانتانامو بكوبا
المعتقلين في سجن غوانتانامو بكوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
المعتقلين في سجن غوانتانامو بكوبا
© REUTERS / U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoy
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ومع ذلك، لم يتم حتى الآن محاسبة أي مسؤول أمريكي على وضع وتنفيذ برنامج الاحتجاز والتعذيب السري".
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