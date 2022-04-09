https://arabic.sputniknews.com/20220409/الصين-أمريكا-أنشأت-مواقع-تعذيب-سوداء-في-54-دولة-تستخدم-الاستجواب-الوحشي-المعزز---1061008678.html

الصين: أمريكا أنشأت مواقع تعذيب سوداء في 54 دولة تستخدم "الاستجواب الوحشي المعزز"

الصين: أمريكا أنشأت مواقع تعذيب سوداء في 54 دولة تستخدم "الاستجواب الوحشي المعزز"

انتقدت بكين إساءة معاملة السجناء في "مواقع تعذيب سوداء" تابعة للمخابرات الأمريكية منتشرة في أكثر من دولة حول العالم، كاشفة عن أساليب تعذيب وحشية تنتهجها هذه... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T12:48+0000

2022-04-09T12:48+0000

2022-04-09T12:48+0000

العالم

الصين

صنع في أمريكا

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وكشف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي دوري، عن قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بتنفيذ أساليب تعذيب وحشية في عدد من "المواقع السوداء في العديد من البلدان".وبحسب لي جيان، أقامت المخابرات الأمريكية هذه المواقع بحجة "الحرب على الإرهاب".مواقع لتعليم المحققين الأمريكيين أساليب التعذيب المدمرة للجسدونوهت الخارجية الصينية إلى أن الإرهابيين المزعومين المحتجزين في تلك المواقع يخضعون "للاحتجاز التعسفي سرا، ويتم انتزاع الاعترافات منهم عن طريق التعذيب"، مشيرة إلى أن هذه الأساليب أثارت انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن تقارير سرية رفعت عنها السرية نشرتها صحيفة "ذا غارديان"، أن المخابرات المركزية الأمريكية استخدمت معاقل سرية في موقع احتجاز سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان "كنموذج حي لتعليم المحققين المتدربين، ممن اصطفوا للتناوب على ضرب رأس أحد المحتجزين في جدار من الخشب الرقائقي وإغراقه بالماء المثلج. لقد تركه التعذيب في حالة من الدمار الجسدي والعقلي".المعتقلات الأمريكية تستخدم الاستجواب المعزز الوحشيوقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "معتقل خليج غوانتانامو سيء السمعة، وسجن باجرام في أفغانستان، وسجن أبو غريب في العراق، عالقون في فضائح إساءة معاملة السجناء، باستخدام أساليب الاستجواب المعزز الوحشية والمروعة، من بينها الإيهام بالغرق والحرمان من النوم".أمريكا أنشأت معتقلات في 54 دولة تضم نساء وأطفالاوقال لي جيان، إن التقرير الصادر عن مشروع تكاليف الحرب التابع لمعهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة "براون" والذي صدر في بداية عام 2022، أشار إلى أنه في "أعقاب هجمات 11 سبتمبر، دبرت الولايات المتحدة نظاما للمواقع السوداء في 54 دولة ومنطقة على الأقل في جميع أنحاء العالم".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ومع ذلك، لم يتم حتى الآن محاسبة أي مسؤول أمريكي على وضع وتنفيذ برنامج الاحتجاز والتعذيب السري".

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