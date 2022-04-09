https://arabic.sputniknews.com/20220409/العراق-السجن-7-سنوات-لمحافظ-نينوى-الأسبق-لإهدار-المال-العام-1061001268.html
العراق... السجن 7 سنوات لمحافظ نينوى الأسبق لإهدار المال العام
العراق... السجن 7 سنوات لمحافظ نينوى الأسبق لإهدار المال العام
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، صدور حكمين غيابيين بالسجن لسبع سنوات بحق مسؤولين في محافظة نينوى منهم المحافظ الأسبق، وذلك لإدانتهم بإلحاق الضرر... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:54+0000
2022-04-09T09:54+0000
2022-04-09T09:54+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الهيئة قولها بأن "محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ مالية على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات".وتابع البيان أن الحكم جاء كذلك "لتجاوزه الصلاحيات المالية للصرف خارج بنود الموازنة، ومخالفته للمادة (2- نفقات -1- أولاً) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لسنة 2015، إلى جانب المغالاة في الأسعار، ما أدى إلى هدر بالمال العام بلغ (2,764,354,270) ملياري دينار".في السياق ذاته، أدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى، في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصّة بإنشاء البنى التحتية لمخيمات النازحين في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ "مقدار السلفة المُتسلَّمة من وزارة الهجرة والمُهجَّرين بلغ 5 مليارات دينار".وفي وقت سابق، كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الاثنين الماضي، تفاصيل التفجير الانتحاري الذي وقع في المحافظة العراقية.ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الجبوري أن عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات "سوات وأخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين".وأوضح أن مسلحا يرتدي حزاما ناسفا كان مختبئا بأحد الأنفاق فجر نفسه أثناء محاصرته من قبل القوة الأمنية، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين أفراد القوة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العراق... السجن 7 سنوات لمحافظ نينوى الأسبق لإهدار المال العام
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أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، صدور حكمين غيابيين بالسجن لسبع سنوات بحق مسؤولين في محافظة نينوى منهم المحافظ الأسبق، وذلك لإدانتهم بإلحاق الضرر بالمال العام.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن الهيئة قولها بأن "محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ مالية على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات".
وتابع البيان أن الحكم جاء كذلك "لتجاوزه الصلاحيات المالية للصرف خارج بنود الموازنة، ومخالفته للمادة (2- نفقات -1- أولاً) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لسنة 2015، إلى جانب المغالاة في الأسعار، ما أدى إلى هدر بالمال العام بلغ (2,764,354,270) ملياري دينار".
في السياق ذاته، أدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى، في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصّة بإنشاء البنى التحتية لمخيمات النازحين في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ "مقدار السلفة المُتسلَّمة من وزارة الهجرة والمُهجَّرين بلغ 5 مليارات دينار".
وفي وقت سابق، كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الاثنين الماضي، تفاصيل التفجير الانتحاري الذي وقع في المحافظة العراقية.
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية
عن الجبوري أن عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات "سوات وأخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين".
وأوضح أن مسلحا يرتدي حزاما ناسفا كان مختبئا بأحد الأنفاق فجر نفسه أثناء محاصرته من قبل القوة الأمنية، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين أفراد القوة.