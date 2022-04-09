https://arabic.sputniknews.com/20220409/الفائزون-الروس-في-أولمبياد-بكين-يحصلون-على-مبالغ-نقدية-بدلا-من-السيارات-1061008320.html
الفائزون الروس في أولمبياد بكين يحصلون على مبالغ نقدية بدلا من السيارات
الفائزون الروس في أولمبياد بكين يحصلون على مبالغ نقدية بدلا من السيارات
نقلت قناة "ماتش تي في" الروسية، بأن الفائزين الروس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين سيحصلون على تعويضات نقدية بدلا من السيارات. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:28+0000
2022-04-09T12:28+0000
2022-04-09T12:39+0000
رياضة
بكين 2022
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ويرجع هذا الاستبدال إلى حقيقة أنه في الوضع الحالي، لا يمكن للمصنعين الأجانب توفير العدد المطلوب من السيارات للرياضيين الروس، وفقا لموقع القناة الروسية.بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون في أولمبياد بكين على مدفوعات نقدية مضمونة مسبقًا من الحكومة الروسية تشمل 4 ملايين روبل للميدالية الذهبية و2.5 مليون روبل للفضية و1.7 مليون روبل للبرونزية.وفازت المنتخبات الروسية في أولمبياد الصين بـ 32 ميدالية - 6 ذهبيات و12 فضية و14 برونزية
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الروسية-آنا-شيرباكوفا-تحرز-ذهبية-التزلج-الفني-على-الجليد-1058769800.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الفائزون الروس في أولمبياد بكين يحصلون على مبالغ نقدية بدلا من السيارات
12:28 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
نقلت قناة "ماتش تي في" الروسية، بأن الفائزين الروس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين سيحصلون على تعويضات نقدية بدلا من السيارات.
ويرجع هذا الاستبدال إلى حقيقة أنه في الوضع الحالي، لا يمكن للمصنعين الأجانب توفير العدد المطلوب من السيارات للرياضيين الروس، وفقا لموقع القناة الروسية
.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون في أولمبياد بكين
على مدفوعات نقدية مضمونة مسبقًا من الحكومة الروسية تشمل 4 ملايين روبل للميدالية الذهبية و2.5 مليون روبل للفضية و1.7 مليون روبل للبرونزية.
وفازت المنتخبات الروسية في أولمبياد الصين بـ 32 ميدالية - 6 ذهبيات و12 فضية و14 برونزية