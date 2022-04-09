https://arabic.sputniknews.com/20220409/القطرية-تعلق-على-مزاعم-استلامها-طائرات-معيبة-من-إيرباص-1061008848.html
"القطرية" تعلق على مزاعم استلامها طائرات معيبة من "إيرباص"
"القطرية" تعلق على مزاعم استلامها طائرات معيبة من "إيرباص"
علقت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، على مزاعم موافقتها على استلام طائرات معيبة من إيرباص. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:41+0000
2022-04-09T12:41+0000
2022-04-09T12:41+0000
العالم العربي
قطر
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الشركة، قولها بأنها لم تتعهد بقبول استلام طائرات من طراز "إيه 350" قبل حل مشكلة طلاء الجسم الخارجي للطائرات".واتهمت الخطوط الجوية القطرية شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" بتخفيض معاييرها لكي تقلل من حجم المشكلة في الطائرة.وفي وقت سابق، قالت الخطوط الجوية القطرية إن "إيرباص" تحاول المغالطة في نزاع متعلق بالسلامة وبنود التعاقد على الطائرة "إيه 350"، مشيرة إلى أنها رفعت الحد المسموح به من الأضرار السطحية للطائرة.وفي المقابل، اعتبر متحدث باسم "إيرباص" أن تصريح الخطوط القطرية بهذا الشأن يمثل "تشويها للحقائق"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، يوم الخميس الماضي.وقالت "إيرباص" أمام محكمة في لندن، إن علاقاتها مع الخطوط الجوية القطرية "انهارت على نحو خطير"، فيما تحاول الخطوط القطرية تمديد أمر محكمة يقضي بمنع "إيرباص" من إلغاء عقد طائرات "إيه 321" بعد رفض الدوحة استلام الطائرة "إيه 350" البعيدة المدى، التي تسببت في نزاع بين الطرفين بسبب الأضرار السطحية.يذكر أن قطر أوقفت تشغيل 23 طائرة "إيه 350" إثر مخاوف تتعلق بسلامة الطائرة تشمل وجود فجوات في طبقة الحماية من الصواعق والطلاء الخارجي للطائرات، وتقاضي "إيرباص" للحصول على تعويضات تتجاوز مليار دولار.
قطر
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العالم العربي, قطر
"القطرية" تعلق على مزاعم استلامها طائرات معيبة من "إيرباص"
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علقت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، على مزاعم موافقتها على استلام طائرات معيبة من إيرباص.
ونقلت صحيفة "الشرق"
القطرية عن الشركة، قولها بأنها لم تتعهد بقبول استلام طائرات من طراز "إيه 350" قبل حل مشكلة طلاء الجسم الخارجي للطائرات".
واتهمت الخطوط الجوية القطرية شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" بتخفيض معاييرها لكي تقلل من حجم المشكلة في الطائرة.
وفي وقت سابق، قالت الخطوط الجوية القطرية
إن "إيرباص" تحاول المغالطة في نزاع متعلق بالسلامة وبنود التعاقد على الطائرة "إيه 350"، مشيرة إلى أنها رفعت الحد المسموح به من الأضرار السطحية للطائرة.
وفي المقابل، اعتبر متحدث باسم "إيرباص" أن تصريح الخطوط القطرية بهذا الشأن يمثل "تشويها للحقائق
"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، يوم الخميس الماضي.
وقالت "إيرباص" أمام محكمة في لندن، إن علاقاتها مع الخطوط الجوية القطرية "انهارت على نحو خطير"، فيما تحاول الخطوط القطرية تمديد أمر محكمة يقضي بمنع "إيرباص
" من إلغاء عقد طائرات "إيه 321" بعد رفض الدوحة استلام الطائرة "إيه 350" البعيدة المدى، التي تسببت في نزاع بين الطرفين بسبب الأضرار السطحية.
يذكر أن قطر أوقفت تشغيل 23 طائرة "إيه 350" إثر مخاوف تتعلق بسلامة الطائرة تشمل وجود فجوات في طبقة الحماية من الصواعق والطلاء الخارجي للطائرات، وتقاضي "إيرباص" للحصول على تعويضات
تتجاوز مليار دولار.